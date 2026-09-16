Dos atropellos a menores en Málaga en 24 horas: un niño de 8 años, arrollado por un bus y otro de 12, por un coche

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Dos menores han sido atropellados en Málaga en 24 horas: un niño de 8 años por un autobús en Arroyo de la Miel y otro de 12 años por un coche en Torremolinos. El primer suceso ocurrió el lunes por la noche; el niño de 8 años fue trasladado grave al Hospital Materno Infantil de Málaga. El segundo atropello fue el martes por la mañana, cuando un niño de 12 años resultó herido grave de camino al instituto y el conductor implicado se dio a la fuga. La Policía Local trabaja para esclarecer el atropello en Torremolinos e identificar al conductor fugado, mientras la familia pide colaboración ciudadana.

Dos atropellos a menores de edad en la provincia de Málaga en cuestión de 24 horas. La noche del pasado lunes, un niño de apenas ocho años de edad fue arrollado por un autobús en Arroyo de la Miel, mientras que el martes por la mañana otro, de 12 años, también resultó herido grave tras ser atropellado por un coche en Torremolinos cuando iba al instituto.

Respecto al primer caso, el pequeño de 8 años fue atropellado en la avenida Antonio Machado de Arroyo de la Miel, en Benalmádena. Las llamadas al Servicio de Emergencias 112, que comenzaron a entrar sobre las 22.00 horas, explicaban que había sido atropellado por un autobús.

Por la gravedad de sus heridas, los sanitarios del 061 trasladaron al menor hasta el Hospital Materno Infantil de Málaga. No ha trascendido cómo se encuentra ni cómo sucedió el siniestro.

El segundo trágico suceso tuvo lugar este martes en Torremolinos, Un niño de 12 años resultó herido grave después de ser atropellado por un vehículo cuando estaba de camino a su primer día de instituto. En este caso, la situación es aún más delicada, pues el presunto autor de los hechos se ha dado a la fuga y la familia está pidiendo colaboración para localizarlo cuanto antes.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía también recibió varias llamadas alertando de estos hechos sobre las 9.45 horas de este martes. Al parecer, el chico se dirigía al I.E.S Concha Méndez Cuesta cuando fue arrollado por un vehículo de color blanco con techo negro.

Desde el entorno del menor aseguran que tomaron los datos del coche en un momento muy tenso y rápido a través de testigos, lo que puede inducir a cualquier error y piden "no señalar a nadie". Creen que el vehículo es un Opel Corsa.

Los hechos ocurrieron a menos de un kilómetro del centro escolar. Sin embargo, no ha podido arrancar el curso, ya que fue evacuado al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde permanece ingresado con una fractura craneal.

La Policía Local trabaja para esclarecer las circunstancias del atropello e identificar al conductor "lo antes posible", han indicado desde el Ayuntamiento de Torremolinos.