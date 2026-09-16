Atropella a un niño de 14 años en Alhaurín el Grande y huye: cuarto arrollamiento en Málaga en 48 horas

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Las claves Generado con IA Un niño de 14 años fue atropellado en Alhaurín el Grande por un coche que se dio a la fuga. El menor sufrió lesiones de consideración en una pierna y fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico Universitario de Málaga. La Guardia Civil mantiene un operativo para localizar el vehículo y al conductor responsable. En las últimas 48 horas, cuatro menores han resultado heridos graves en distintos atropellos en la provincia de Málaga.

Un menor de 14 años ha resultado herido en la tarde de este miércoles tras sufrir un atropello en el camino de Huertas Bajas, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande. El turismo implicado se ha dado a la fuga tras el impacto.

Tal y como ha adelantado Málaga Hoy y según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, los hechos se produjeron alrededor de las 18:30 horas, momento en el que se recibió el aviso solicitando asistencia médica urgente.

Desde el centro coordinador se movilizó a la Policía Local de Alhaurín el Grande, a la Guardia Civil y al 061. Tras una primera atención sobre el terreno en la que la Policía Local confirmó lesiones de consideración en una pierna, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico Universitario de Málaga.

La Guardia Civil mantiene abierto un dispositivo para rastrear la zona, localizar el vehículo fugado e identificar al conductor.

Cuatro menores heridos en un negro balance de 48 horas

Este atropello eleva a cuatro el número de menores que han resultado heridos de gravedad en accidentes de tráfico en la provincia de Málaga en apenas 48 horas, en una fatídica racha que involucra a autobuses, trenes de Cercanías y dos vehículos a la fuga.

La secuencia arrancó la noche del lunes en Benalmádena, cuando un niño de 8 años fue arrollado por un autobús en la avenida Antonio Machado de Arroyo de la Miel y tuvo que ser ingresado en el Hospital Materno Infantil. Pocas horas después, el martes por la mañana, un alumno de 12 años sufrió una fractura craneal en El Pinillo (Torremolinos) tras ser arrollado por un turismo blanco que resultó ser de alquiler. El autor de los hechos fue detenido este miércoles cuando estaba embarcando para subir un avión con destino a Mánchester.

El tercer episodio trágico tuvo lugar la tarde-noche del martes en Montemar Alto (Torremolinos), donde un niño de 4 años fue golpeado por un tren de Cercanías en un tramo no habilitado para peatones. El menor permanece bajo observación en el hospital tras sufrir un traumatismo craneoencefálico y diversos cortes, aunque fuera de peligro.

Y el cuarto atropello sería el registrado esta tarde en Alhaurín el Grande, que remata un trágico balance vial en la provincia esta semana.