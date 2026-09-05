Subastan un piso de 106 m2 desde 13.804 euros en Marbella: "Cuenta con dos dormitorios, garaje y trastero"

Las claves

Las claves Generado con IA La Agencia Tributaria subasta un piso de 106 m² en Marbella desde 13.804 euros, muy por debajo de su valoración de 138.046 euros. La vivienda, situada en La Reserva de Marbella, cuenta con dos dormitorios, dos baños, terraza, plaza de garaje y trastero incluidos. La subasta ofrece el 100% de la titularidad y se realiza electrónicamente a través del Portal de Subastas del BOE. Se recomienda revisar cargas, ocupación y condiciones antes de pujar, ya que el inmueble procede de embargo por deudas con Hacienda.

La Agencia Tributaria ofrece un portal de subastas en el que se encuentran oportunidades de inversión que realmente merecen la pena, dada la situación del mercado inmobiliario en España. En él se subastan desde viviendas o fincas, hasta garajes o trasteros a buen precio.

En un contexto en el que los precios no dejan de subir, este tipo de subastas se han convertido en una alternativa cada vez más atractiva tanto para quienes buscan casa como para los inversores que quieren hacerse con un buen activo a bajo coste.

Una de las oportunidades más llamativas que se subastan estos días es una vivienda en la provincia de Málaga, concretamente en Marbella, dentro del conjunto urbano de La Reserva de Marbella, en el partido de Las Chapas.

Se trata de una subasta por el pleno dominio del inmueble, con el 100% de la titularidad, por lo que quien se adjudique la puja se hará con la propiedad completa.

Según la información registral, la vivienda —de tipo D1, situada en el nivel 2 del bloque 4— está distribuida en salón-comedor, cocina, dos dormitorios y dos cuartos de baño, además de una terraza. Cuenta con una superficie de 106,73 metros cuadrados, a los que se suman 22,40 metros cuadrados de terraza.

Otra parte importante de esta subasta son sus anejos, ya que el piso incluye una plaza de aparcamiento de 21,39 metros cuadrados y un trastero de 8,75 metros cuadrados, ambos situados en el nivel 0 del mismo bloque.

El inmueble se ubica en una urbanización en recinto cerrado, formado por bloques de apartamentos, en una zona eminentemente residencial, alejado de la costa.

Según se detalla en el portal de la Agencia Tributaria, la urbanización está dotada de toda clase de instalaciones y servicios, y presentan sus zonas comunes y jardines un "excelente estado de mantenimiento y conservación". Conforme al requerimiento a ocupantes, así como los detallados en la diligencia de localización del inmueble no se tiene constancia de que el inmueble esté ocupado.

Datos de la subasta

La vivienda está valorada en 138.046,40 euros, pero la puja mínima de salida es de solo 13.804,64 euros, una décima parte de su tasación.

Los datos de la subasta son los siguientes:

-Valoración: 138.046,40 €

-Puja mínima: 13.804,64 €

-Derecho a subastar: Pleno dominio

-Porcentaje de titularidad: 100%

-Referencia catastral: 3713406UF4431S0079MZ

-Código registral: 29028000448993

-Fecha de conclusión de la subasta: 07/09/2026

Quienes estén interesados en pujar pueden hacerlo a través del Portal de Subastas del BOE, donde el proceso se gestiona de forma electrónica y donde también puede consultarse el expediente completo, incluidas las fotografías del inmueble.

Cómo funcionan las subastas

Conviene recordar que estas subastas parten de inmuebles embargados por deudas con Hacienda, y que la puja mínima no siempre refleja el precio final de adjudicación, ya que otros interesados pueden ir mejorando la oferta antes del cierre del plazo.

Antes de pujar, es recomendable revisar bien las cargas del inmueble, su situación de ocupación y las condiciones específicas de la subasta, ya que este tipo de procesos no siempre incluyen todas las garantías de una compraventa tradicional.