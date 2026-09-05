Sanidad declara Alhaurín de la Torre área en alerta por el virus del Nilo tras hallar mosquitos portadores

Las claves

Las claves Generado con IA Sanidad declara Alhaurín de la Torre área en alerta tras hallar mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental cerca del núcleo urbano. Se intensifican las vigilancias entomológica, animal y humana, y se refuerzan las acciones de prevención y comunicación a la ciudadanía. En Málaga ya hay tres áreas en alerta por el virus y se ha registrado el primer caso humano de la temporada en Pizarra, con un paciente en estado crítico. Andalucía suma 63 casos humanos este año, con 25 graves y dos fallecidos, y se recomienda extremar las medidas de protección personal y comunitaria.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre tras confirmar la presencia de mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental (VNO) en trampas situadas en las proximidades del núcleo urbano.

La declaración se activa después de detectar circulación del virus en trampas colocadas a menos de 1,5 kilómetros del núcleo de población.

Esta situación obliga a intensificar las tres vigilancias, la entomológica, la animal y la humana, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar la comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias.

En el caso de la administración local, debe intensificar el control y el tratamiento de mosquitos transmisores durante el periodo que el área permanezca en alerta, así como las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores.

Esas actuaciones no se limitan al casco urbano, sino que alcanzan cualquier punto situado a no más de 1,5 kilómetros identificado como foco larvario o refugio de mosquitos adultos.

Con esta decisión, la provincia de Málaga contabiliza tres áreas en alerta por circulación del VNO dentro del recuento actual de Andalucía (Campanillas, Cártama y Alhaurín de la Torre). La declaración de Alhaurín de la Torre se ha adoptado el mismo día que la de la ciudad de Huelva, los municipios sevillanos de La Luisiana y Las Navas de la Concepción y Lucena de Córdoba.

En Alhaurín de la Torre, la alerta responde al hallazgo de mosquitos portadores, no a un contagio en personas. La provincia sí registra ya su primer caso humano de la temporada, en Pizarra, donde un vecino de 69 años permanece ingresado en cuidados críticos en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga bajo vigilancia médica.

La Junta confirmó ese contagio, el primero por fiebre del Nilo Occidental en la provincia este año, y declaró Pizarra área en alerta hasta el 1 de octubre. En el municipio se fumiga cada 7 días, frente a los 15 en que se realizaban antes las actuaciones, según fuentes del Consistorio. A la espera de su evolución, no han trascendido más detalles sobre el estado del paciente.

A escala regional, Andalucía suma 29 municipios y seis entidades locales singulares declarados áreas en alerta. Se reparten entre Almería, con uno; Cádiz, con tres; Córdoba, con uno; Huelva, con ocho; Málaga, con tres, y Sevilla, con 19.

Las declaraciones responden tanto a los municipios donde se han diagnosticado casos en humanos como a aquellos en los que se ha detectado la circulación del virus en mosquitos, aves o équidos. En total, se ha confirmado la presencia del VNO en siete aves silvestres, de las 282 analizadas, y en cinco équidos.

Desde el inicio del periodo de altas densidades de mosquitos se han efectuado 6.849 determinaciones, de las que 127 han resultado positivas, y permanecen activas 232 trampas.

En lo que va de temporada se han diagnosticado en Andalucía 63 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 38 han sido leves y 25 neuroinvasivos, con dos fallecidos. En la actualidad permanecen once personas hospitalizadas.

La red de vigilancia sanitaria ha realizado estudios de laboratorio para descartar la infección en 636 usuarios y ha efectuado un despistaje de arbovirosis en 132 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han llevado a cabo 5.369 determinaciones.

La Consejería ha pedido a las administraciones competentes y a la ciudadanía que adopten medidas de protección, con especial atención a las personas vulnerables y a los municipios donde se ha registrado una elevada presencia del mosquito vector en las últimas semanas.

Entre las recomendaciones, Salud Pública insiste en usar adecuadamente los repelentes registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos, como perfumes o jabones aromatizados, porque atraen a los mosquitos. También aconseja instalar mosquiteras, emplear insecticidas domésticos o repelentes ambientales y apagar las luces innecesarias.

Otra medida fundamental consiste en evitar las zonas de agua estancada donde los mosquitos crían sus larvas. Para ello se recomienda mantener en buen estado albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua acumulada en jardines, macetas, juguetes o cubos. En las explotaciones ganaderas se aconseja renovar con frecuencia los bebederos y evitar charcos, fugas de grifos o conducciones rotas y abrevaderos con escasa renovación.