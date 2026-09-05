Marbella, Frankfurt y el negocio de la droga: así se estrecha el cerco a las mafias alemanas

La Costa del Sol se ha convertido en un centro neurálgico para mafias europeas, lo que ha llevado a grandes operaciones policiales conjuntas y a la necesidad de una cooperación internacional constante para combatir el crimen organizado.

Miguel Ángel Martín Campos, uno de los mayores traficantes del sur de España, fue capturado en República Dominicana y vinculado a alijos de más de 3.000 kilos de droga introducidos en Europa.

Recientemente fue detenido en la Costa del Sol uno de los principales traficantes de Alemania, buscado por una condena de 7 años y medio por pertenecer a una organización que transportaba marihuana en camiones con envíos simulados.

La cooperación entre la policía española y la BKA alemana se intensifica debido al auge de organizaciones criminales alemanas que operan en España, especialmente en el tráfico de marihuana.

La BKA (Oficina Federal de Investigación criminal de Alemania) y las FFCCS españolas cada vez colaboran más activamente. Y una de las grandes razones de esta estrecha relación es la cantidad de organizaciones criminales que operan en España para abastecerse de drogas.

En el caso que nos ocupa es sobre todo la marihuana, pero cuando hay droga de por medio es extraño que los grupos criminales no operen con todo.

Esta semana se anunció la detención de uno de los principales traficantes de Alemania en la Costa del Sol, pero por parte de las autoridades alemanas no se ha querido publicar su verdadero nombre.

A este traficante germano-afgano, con experiencia en el MMA (artes marciales mixtas) le quedaba pendiente una condena en el Tribunal Penal de Frankfurt de 7 años y medio de cárcel por pertenecer a una organización criminal.

En concreto a una que transportaba marihuana de España a Alemania a través de camiones que simulaban envíos legales. Este es uno de los métodos predilectos por las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas porque no solo consiguen su cometido, que es llevar la droga de un punto a otro, sino también blanquean dinero con la misma empresa que han creado para ese cometido. Ganan doblemente, pero al final es raro que pueda sostenerse durante mucho tiempo.

Imagen de la operación Kartoffel Policía Nacional

En este caso, las autoridades alemanas incautaron unos 800 kilos de marihuana que realizaron este trayecto España-Alemania. Aparte de la condena que fue ratificada en 2023 y desde la cual estaba en búsqueda y captura este sujeto, tiene otras cuentas pendientes con la justicia según el periódico alemán T-Online, porque las autoridades alemanas han logrado relacionarlo con un perfil en Sky-ECC.

Eso quiere decir que utilizaba móviles encriptados para comunicarse con otros miembros de su organización y, por lo tanto, podrían unirlo a otros alijos encontrados o sospechosos de haber sido transportados a Alemania.

Aunque se han dado detalles de la operación por parte del Ministerio del Interior de España como que cambiaba de número de teléfono cada dos semanas, y que tenía conocimientos informáticos para no ser rastreado online por las autoridades, para comunicar que era el traficante más buscado de Alemania, lo cierto es que la Fiscalía de Frankfurt tampoco le da tanta importancia al sujeto.

Y es que puede tener su explicación, porque desde los Hells Angels, la Mafia Germano-Turca o Germano-Libanesa, mafia chechena, o grupos neonazis, y otras mafias internacionales, en Alemania tienen criminales donde elegir. A tenor de las cantidades de droga incautadas a la organización de este traficante germano-afgano no es de las más potentes de Alemania a la vista de que sólo lo vinculan con marihuana.

Pero en esta semana ha ocurrido otro golpe policial a esa relación criminal hispana-germana. Se ha detenido en República Dominicana a Miguel Ángel Martín Campos. Uno de los supuestos traficantes de drogas más importantes del sur de España y que fue arrestado en ese país del Caribe con un pasaporte falso español, algo que ya hizo en España utilizando falsas identidades constantemente.

Por las imágenes que ha publicado la policía dominicana parece que también se había realizado un injerto de pelo recientemente, para cambiar radicalmente su aspecto físico.

Según la prensa dominicana fue deportado a España y se le detuvo allí por orden de las autoridades alemanas ya que lo vinculan con alijos de más de 3.000 kilos que se han introducido por Amberes. Y es que, según fuentes policiales, a Campos se le vincula con la Operación Kartoffel de 2025 que se activó a principios del año, y que unía a Marbella, Colombia, Ecuador y Alemania. De esas detenciones se libró Campos, y desde entonces no se conocía su paradero.

Miguel Angel Martín, supuesto traficante detenido en República Dominicana. EE

Que haya cruzado el Atlántico para supuestamente operar desde allí, ofrece una idea del salto cualitativo que ha podido realizar. Aquí era un fantasma, al que veía su familia en contadas ocasiones para que no fuera localizado ya que sabía que estaba en el punto de mira policial. Y se movía por toda la Costa del Sol a Granada.

Aquella operación Kartoffel se inició para desarticular a una de las organizaciones criminales más importantes de Alemania. Este movimiento en la República Dominicana muestra que aquella organización sigue plenamente vigente y con mejores contactos que antes.

Por todo ello en la Costa del Sol las fronteras hace tiempo que dejaron de ser una barrera para el crimen organizado. Tampoco lo pueden ser para quienes lo persiguen.

La colaboración entre la Policía Nacional y la Bundeskriminalamt (BKA), la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana, se ha convertido en una pieza cada vez más importante para seguir el rastro de organizaciones que tienen sus raíces en Alemania, mueven su dinero en España y utilizan la Costa del Sol como refugio, centro de operaciones o lugar de paso.

A veces esa cooperación se traduce en grandes operaciones contra el narcotráfico, con investigaciones coordinadas a ambos lados de la frontera. En agosto de este año, Policía Nacional, BKA y Policía de Colonia desarticularon una organización asentada en Marbella que introducía grandes cantidades de droga en Europa: hubo 35 registros en España, Alemania y Austria y nueve detenidos.

Pero la dimensión de esa conexión también aparece en los casos más oscuros. En junio de 2022, Aleksandar K., un ciudadano serbio de 33 años que residía en Alemania y que, según las investigaciones de medios alemanes, actuaba como confidente de la Policía de Frankfurt, fue asesinado en Marbella.

Su cuerpo apareció atado a una silla y con signos de haber sido torturado antes de recibir los disparos. La investigación española necesitó de la información de las autoridades alemanas para reconstruir quién era la víctima y qué conexiones mantenía con el mundo criminal.

Aquel crimen resume, quizá mejor que cualquier estadística, la naturaleza de la batalla. Las mismas redes que operan en Frankfurt pueden acabar resolviendo sus cuentas en Marbella; los fugitivos pueden cruzar países en cuestión de horas y el dinero puede hacerlo todavía más rápido.

Por eso, en una Costa del Sol convertida en territorio de encuentro de mafias de toda Europa, la cooperación policial ya no es una opción ni un complemento: es la única manera de seguirles el paso.