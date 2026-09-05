Uno de cada cuatro jóvenes del chat de la Esperanza en Málaga es menor de edad: "Hay que intervenir lo antes posible"

Las claves

Las claves Generado con IA Uno de cada cuatro usuarios del Chat de la Esperanza en Málaga es menor de 18 años, según datos del primer semestre. El Teléfono de la Esperanza atendió 7.850 peticiones de ayuda, con 1.135 a través del chat, mayoritariamente de jóvenes. Las principales consultas están relacionadas con trastornos del estado de ánimo, crisis, ideación suicida y problemas familiares. La campaña "Cuando solo ves...NADA" busca sensibilizar y dotar de herramientas para prevenir el suicidio y reconocer señales de alerta.

El Teléfono de la Esperanza ha atendido cerca de 7.850 peticiones de ayuda en un semestre en la provincia de Málaga, un periodo en el que ha registrado además más de 1.130 atenciones a través del Chat de la Esperanza, la mayoría de ellas dirigidas a jóvenes.

De las peticiones de ayuda telefónica, 941 casos estuvieron relacionados con trastornos del estado de ánimo, entre ellos depresión, ansiedad, fobias o TOC. La entidad ha contabilizado también atenciones vinculadas a crisis o ideación suicida.

En cuanto al Chat de la Esperanza, de los 1.135 casos atendidos un total de 249 (26,16%) correspondieron a menores de 18 años. Les siguen los jóvenes de 19 a 25 años, con 203 casos (21,32%), y la franja de 26 a 35, con 189 asistencias.

En el tramo de 36 a 45 años se registraron 86 casos y, entre los mayores de 46, contactaron 71 personas.

Los datos facilitados a Europa Press reflejan que 204 personas (24%) recurrieron al chat por un problema grave. Otros 244 jóvenes (28,71%) presentaban un problema crónico y 173 (20,35%) escribieron en relación con una crisis provocada por una situación externa.

Por tipo de problemática, los motivos psicológicos y psiquiátricos se situaron en primer lugar, con 640 atenciones (51,61%). Los casos relativos a relaciones o al ámbito familiar sumaron 256 (20,65%).

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre, el Teléfono de la Esperanza ha lanzado la campaña "Cuando solo ves...NADA", con la que aborda dos realidades. La primera es la vivencia de la persona en crisis y cómo el sufrimiento intenso puede llevarla a percibir cada vez menos alternativas.

La segunda pone el foco en cómo el entorno a veces "tampoco ve nada" a causa de "falsas creencias que dificultan detectar el sufrimiento, las señales, preguntar y acompañar a tiempo", han señalado en un comunicado.

La entidad sostiene que una parte importante de la prevención del suicidio consiste en "intervenir lo antes posible". Dejarse llevar por creencias como que una tentativa solo busca llamar la atención, que el suicidio es un acto impulsivo o que solo los profesionales pueden ayudar en una crisis suicida "puede tener consecuencias desafortunadas", advierten.

La responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza, la psicóloga clínica Aurelia González, ha explicado que "prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible".

Ha añadido que "por eso, lo que buscamos con esta campaña es dar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y posibles señales de alerta sin que pasen desapercibidas o minimizadas".

La campaña se difundirá en redes sociales hasta el 10 de septiembre y contará con distintas acciones locales. En Málaga, ese día se desarrollarán actividades junto a otras asociaciones en la plaza de la Constitución a partir de las 10.30 horas "para alzar juntos la voz por la prevención del suicidio".

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del 717 003 717, disponible las 24 horas todos los días del año. El Chat de la Esperanza funciona de lunes a domingo de 18.00 a 00.00 horas y puede utilizarse desde la web de la entidad (telefonodelaesperanza.org). Ambos recursos están atendidos por personas voluntarias formadas para escuchar y ayudar desde el respeto y la empatía.