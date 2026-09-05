Cinco heridos en una colisión frontal entre dos turismos en Casares (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA Cinco personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos turismos en Casares (Málaga). Uno de los heridos tuvo que ser excarcelado por los bomberos tras quedar atrapado en el interior de uno de los vehículos. El accidente ocurrió en el kilómetro 8 de la carretera MA-8300 y fue atendido por Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios. Los heridos, tres mujeres y dos hombres de entre 20 y 58 años, fueron evacuados al hospital Costa del Sol.

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas incluso ha tenido que ser excarcelada de un coche, en una colisión frontal producida este sábado entre dos vehículos en el término municipal de Casares (Málaga), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El aviso de socorro fue atendido por el 1-1-2 a las 14:30 horas. La llamada informaba de una colisión frontal en el kilómetro 8 de la carretera MA-8300, donde impactaron frontalmente dos vehículos quedando atrapado uno de los ocupantes en el interior de uno de los coches.

Rápidamente, desde la sala coordinadora se movilizó a la Guardia Civil, a los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los Bomberos han intervenido para rescatar a uno de los heridos que no pudo salir del vehículo al quedar atrapado.

Por su parte, los servicios sanitarios han atendido a cinco heridos, tres mujeres y dos hombres, con edades comprendidas entre los 20 y 58 años. Todos han sido evacuados al hospital Costa del Sol.