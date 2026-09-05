Controlado un incendio en una nave destinada a supermercado en el polígono Cantarranas de Coín

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio se declaró en una nave industrial destinada a supermercado en el polígono Cantarranas de Coín. El fuego comenzó a las 17:45 horas y participaron bomberos de Coín y Alhaurín de la Torre. Varias neveras de congelados ardieron, pero los bomberos controlaron el incendio rápidamente y evitaron daños mayores. No se han registrado daños personales durante la intervención.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga ha extinguido este viernes un incendio declarado en una nave industrial destinada a supermercado en la calle Arquímedes del Polígono Industrial Cantarranas, en Coín.

Las dotaciones han estado interviniendo desde las 17.45 horas con efectivos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre, según ha informado el propio Consorcio.

En el interior de la nave han ardido varias neveras de congelados. Los bomberos lograron controlar el fuego con rapidez y han evitado que se propagara al resto de elementos almacenados en el recinto.

El incendio ya está prácticamente extinguido y solo quedan algunos efectivos sobre el terreno realizando labores de ventilación de la nave. En la intervención no se han registrado daños personales.