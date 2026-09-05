"43 años cotizados no bastan": el enfermero de Málaga que combate en el Congreso el recorte a su jubilación

Las claves

Las claves Generado con IA Manuel Guarino, enfermero jubilado de Málaga con 43 años y medio cotizados, entrega más de 60.000 firmas en el Congreso contra la penalización en su pensión. Solicitó la jubilación anticipada solo seis meses antes de la edad ordinaria y, por ello, sufre una reducción vitalicia de 50 euros mensuales en su pensión. Además de la penalización, le negaron el complemento de paternidad por acogerse a la jubilación anticipada, a pesar de tener cinco hijos. La reclamación de Manuel representa a más de 900.000 pensionistas afectados por penalizaciones similares, y cuenta con el apoyo de asociaciones y plataformas de jubilados.

Las escalinatas de los Leones del Congreso de los Diputados fueron este jueves 3 de septiembre el escenario de una reivindicación malagueña que apela al corazón del sistema público de pensiones. La encarna Manuel Guarino, enfermero jubilado de 71 años afincado en el barrio de Virgen de Belén, en Málaga capital.

El hombre acudió a las Cortes Generales para entregar un respaldo ciudadano masivo que agradece "de corazón": más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org.

Manuel empezó a trabajar a los 17 años y encadenó 43 años y 6 meses de cotización, la mayor parte cuidando enfermos en los hospitales públicos de Málaga. Ese historial no le ha librado de una penalización de por vida en su pensión.

El agotamiento acumulado tras décadas de guardias, turnos y desgaste físico lo llevó a solicitar la jubilación anticipada solo 6 meses antes de cumplir la edad ordinaria, los 65 años. Ese adelanto de medio año le cuesta 50 euros de pensión cada mes, unos 600 euros al año, de forma vitalicia.

Pero los problemas no se quedan ahí. El sistema también le negó el complemento de paternidad. Manuel es padre de 5 hijos. La razón esgrimida fue haberse acogido a "la modalidad anticipada".

Por todo ello, este enfermero jubilado de 71 años viajó este jueves 3 de septiembre hasta el Congreso de los Diputados con el ánimo de registrar las firmas recogidas, un respaldo que convierte su caso particular en causa colectiva.

"Después de trabajar 43 años, después de haber servido a la sanidad y a la sociedad, el sistema me castiga para siempre. Parece que pesan más los seis meses que me faltaban para la edad oficial que todos los años que he cotizado", relata el hombre a EL ESPAÑOL de Málaga.

La trayectoria de Manuel no es precisamente corta. Ha estado al pie del cañón en la sanidad malagueña. Compaginó desde joven su empleo con los estudios de enfermería, en su etapa en el Ministerio de Agricultura.

Tras trasladarse a Málaga, desarrolló su carrera en los centros públicos de la capital, como el Hospital Carlos Haya o el Hospital Civil, y en el hospital de Vélez-Málaga. Durante 27 de esos años sumó a su jornada en la sanidad pública media jornada en una clínica privada.

A su juicio, la cuenta agregada de las horas dedicadas al cuidado de enfermos entre lo público y lo privado se aproxima a unos 60 años de trabajo real de cara a la sociedad. Su problema, expresa, no es un simple caso aislado, sino que refleja un problema que afecta a más de 900.000 pensionistas con carreras laborales excepcionalmente largas.

El plan en el Congreso de Manuel y su troupe, pues acudió con varios afectados que también recogieron firmas en Change.org, era sencillo: querían llegar y registrar su documentación. Y así lo hicieron. Apenas tuvieron trato con los diputados, según cuenta Manuel.

A ellos solo se acercaron dos diputadas de Podemos y un diputado de Junts. Las dos parlamentarias hicieron de anfitrionas y acompañaron a todos durante la visita. Según cuenta Manuel, ambas habían participado en la iniciativa que su grupo llevó al Congreso contra estas penalizaciones.

El resto del día lo pasaron atendiendo a los medios. Una jornada, dice, "de mucho hablar", pero fructífera a su parecer. No dudó en repetir su historia ante cada medio para que su voz representara a la de otros miles de jubilados.

Un debate político y presupuestario encendido

El caso de Guarino se inscribe en una causa que respaldan organizaciones como ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar) y diversas plataformas de pensionistas.

El núcleo de la controversia reside en la asimetría del cálculo actual. A un trabajador que alcanza la edad ordinaria con 35 o 38 años cotizados se le reconoce el 100 % de su pensión. A quienes acumulan más de 40 años de aportaciones se les penaliza de forma permanente si adelantan su retiro.

El 13 de noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción de Podemos que instaba al Gobierno a suprimir esos coeficientes para quienes acrediten más de 40 años cotizados. La iniciativa salió adelante con 180 votos a favor y ninguno en contra, con la abstención de PP y Vox. Su carácter no vinculante dejó la última palabra en el Ejecutivo, que no la ha aplicado.

En junio de 2026, PP y PSOE tumbaron en el Congreso una proposición con el mismo objetivo. El argumento fue el coste para el erario público, cifrado en 3.358 millones de euros anuales.

"No pedimos regalos, pedimos justicia"

Tras salir de la Cámara Baja, Manuel Guarino insistía en que "50 euros al mes pueden no parecer una fortuna, pero la señal que da el sistema es profundamente discriminatoria e injusta". Si hemos aportado más años que la mayoría, no es de recibo que se nos dé un trato peor."

Con las firmas ya registradas, Guarino confía en que los grupos parlamentarios retomen el debate legislativo y corrijan una paradoja del sistema contributivo: que cumplir con creces las obligaciones con la Seguridad Social durante toda una vida laboral no baste para librarse de una sanción vitalicia.

"Hemos dado un paso importante, pero esto no acaba aquí. Vamos a seguir insistiendo hasta que se retome una reforma que elimine los coeficientes reductores para quienes acreditan más de 40 años cotizados. Por nuestras pensiones, por nuestra dignidad y por todas las personas que todavía pueden sufrir esta injusticia si la ley no cambia", han escrito en una publicación el grupo de jubilados.