El vecino afectado por el virus del Nilo en Pizarra tiene 69 años y está en la UCI: el pueblo está fumigando cada 7 días

Uno de los insectos que transmiten el Virus del Nilo. EP Sevilla

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Las claves Generado con IA Un vecino de 69 años de Pizarra está ingresado en la UCI tras contraer el virus del Nilo Occidental, el primer caso humano registrado en Málaga en 2026. El municipio de Pizarra ha sido declarado Área en Alerta y ha intensificado la fumigación a cada 7 días para controlar la población de mosquitos vectores. La Junta de Andalucía ha confirmado 62 casos de fiebre del Nilo Occidental en 2026, la mayoría en Sevilla y Huelva, con dos fallecidos y diez personas hospitalizadas actualmente. Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de repelentes, ropa clara de manga larga y mosquiteras para prevenir las picaduras de mosquitos.

Un vecino de 69 años de Pizarra permanece hospitalizado en cuidados críticos tras contraer el virus del Nilo Occidental, según han informado este jueves fuentes sanitarias. Se trata del primer caso registrado en la provincia de Málaga en lo que va de 2026.

El paciente está ingresado en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, donde permanece bajo vigilancia médica. Los sanitarios se encuentran pendientes de su evolución, sin que hayan trascendido más detalles sobre su estado.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía confirmó este jueves el contagio, el primero en humanos detectado por Fiebre del Nilo Occidental (FNO) en la provincia este año. La persona afectada se localiza en el municipio de Pizarra.

Tras la confirmación, la localidad ha sido declarada oficialmente Área en Alerta hasta el próximo 1 de octubre. En el municipio se está fumigando cada 7 días, han indicado fuentes del Consistorio, frente a los 15 en que se realizaban antes las actuaciones.

La declaración obliga a intensificar de forma inmediata la vigilancia entomológica, animal y humana en la zona, a activar acciones de promoción comunitaria y a reforzar los controles municipales sobre las poblaciones de mosquitos vectores a menos de 1,5 kilómetros de los núcleos urbanos.

Pizarra se suma a otros municipios de la provincia que ya se encontraban bajo seguimiento por la detección del virus en trampeos o en mosquitos, como Cártama y la zona de Campanillas, en Málaga capital.

A nivel regional, la Junta de Andalucía eleva a 62 el total de casos confirmados en lo que va de 2026, distribuidos mayoritariamente en la provincia de Sevilla, con 56, y en Huelva, con 5. Del total de afectados en la comunidad, 38 han presentado cuadros leves y 24 formas neuroinvasivas, y se han registrado dos fallecimientos hasta la fecha.

Un total de 27 personas han precisado ingreso hospitalario, de las cuales 10 permanecen hospitalizadas en la actualidad.

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de extremar las medidas de prevención para evitar las picaduras de mosquitos. Entre las principales recomendaciones figuran el uso de repelentes tópicos homologados, vestir ropa clara de manga larga y colocar mosquiteras en los domicilios.