Alessandra García arranca en el Teatro del Soho CaixaBank los ensayos de '¿Tú sabes lo que es una posidonia?'

Las claves

Las claves Generado con IA Alessandra García inicia los ensayos de '¿Tú sabes lo que es una posidonia?' en el Teatro del Soho CaixaBank, con estreno previsto para el 24 de septiembre en Málaga. La obra explora una ruptura personal y artística de la autora con el teatro, planteando una conversación íntima y directa con el público. El equipo creativo está formado mayoritariamente por artistas andaluces, con participación en áreas como interpretación, danza, vestuario, iluminación y sonido. Alessandra García, reconocida por su éxito con 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro', compagina su faceta artística con la docencia y la dirección de festivales teatrales.

La actriz y dramaturga malagueña Alessandra García ha iniciado los ensayos de su próxima propuesta escénica, ¿Tú sabes lo que es una posidonia?, una producción del Teatro del Soho CaixaBank que se estrenará el próximo 24 de septiembre y permanecerá en cartel hasta el 27 de septiembre en Málaga.

La pieza plantea una ruptura íntima y honesta de la creadora con el propio hecho teatral; una conversación que transformará su lenguaje artístico y de la que el espectador será testigo directo.

La obra cuenta con un equipo creativo predominantemente andaluz, con nombres como Violeta Niebla (interpretación, dirección de producción y asistencia de dirección), Ramón Gázquez (interpretación y asistencia de dramaturgia), Ximena Carnevale (danza), Cinthia Pingel (vestuario), O-SH Studio (espacio escénico), Víctor Jiménez (iluminación), Juan Diego Calzada (espacio sonoro) y Daniel Blacksmith (sonido).

Sinopsis

El teatro fue durante años su lugar seguro, una suerte de cueva dorada a la que siempre deseó regresar.

Sin embargo, algo ha cambiado en su interior. La necesidad de respirar la naturaleza y perderse en espacios infinitos la empuja ahora a buscar una salida, cansada de un silencio ensordecedor y de una penumbra que ya no la ilumina.

Nos invita así a presenciar una ruptura en directo, una conversación de frente y sin artificios donde tanto ella como el propio escenario tomarán la palabra. Abandonar las tablas, los camerinos y las luces de boca produce un vértigo inevitable —uno de esos que hacen tiritar los dientes y acelerar el corazón—, pero la decisión está tomada: toca cambiar el patio de butacas por la arena y atreverse a ensayar dentro del agua.

Sobre la autora

Licenciada en Interpretación Textual por la ESAD de Málaga y actual artista residente del Teatro del Soho CaixaBank, Alessandra García se ha consolidado como un referente fundamental dentro de las artes vivas y el teatro participativo.

Su nombre resonó con fuerza tras el arrollador éxito de Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, obra que le valió el Premio Max a Espectáculo Revelación, el Ojo Crítico de RNE y el Premio Ateneo a la Mejor Interpretación.

Más allá de su labor como dramaturga y actriz, compagina su faceta creativa con la docencia en el taller UMA Escena y la dirección del Festival de Escena Viva Autóctonxs.