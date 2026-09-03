Sanidad confirma el primer caso de virus del Nilo en humano en la provincia de Málaga: es un vecino de Pizarra

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Las claves Generado con IA Sanidad ha confirmado el primer caso humano de Fiebre del Nilo Occidental en Málaga este 2026, concretamente en el municipio de Pizarra. Pizarra ha sido declarada Área en Alerta hasta el 1 de octubre, intensificándose la vigilancia y el control de mosquitos en la localidad y sus alrededores. En Andalucía se han confirmado 62 casos este año, la mayoría en Sevilla y Huelva, con dos fallecimientos y diez personas hospitalizadas actualmente. Las autoridades recomiendan extremar precauciones para evitar picaduras de mosquito, como usar repelente, ropa clara y evitar acumulaciones de agua.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado este jueves el primer caso en humanos detectado en la provincia de Málaga por la Fiebre del Nilo Occidental (FNO) este 2026. La persona afectada se localiza en el municipio de Pizarra.

Tras la confirmación de este contagio, la localidad de Pizarra ha sido declarada oficialmente como Área en Alerta hasta el próximo 1 de octubre.

Esta declaración obliga a intensificar de forma inmediata la vigilancia entomológica, animal y humana en la zona, activar acciones de promoción comunitaria y reforzar los controles municipales sobre las poblaciones de mosquitos vectores a menos de 1,5 kilómetros de los núcleos urbanos.

Pizarra se suma a otros municipios de la provincia que ya se encontraban bajo seguimiento por detección del virus en trampeos o mosquitos, como Cártama y la zona de Campanillas en Málaga capital.

A nivel regional, la Junta de Andalucía eleva a 62 el total de casos confirmados en lo que va de año 2026, distribuidos mayoritariamente en la provincia de Sevilla (56) y Huelva (5).

Del total de afectados en la comunidad, 38 han presentado cuadros leves y 24 formas neuroinvasivas, habiéndose registrado dos fallecimientos hasta la fecha.

Un total de 27 personas han precisado ingreso hospitalario, de las cuales 10 permanecen hospitalizadas actualmente.

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de extremar las medidas de prevención para evitar picaduras de mosquitos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran el uso de repelentes tópicos homologados, vestir ropa clara de manga larga, colocar mosquiteras en los domicilios y evitar cualquier acumulación o estancamiento de agua en macetas, jardines, piscinas o recipientes, al ser los principales focos de cría de larvas.