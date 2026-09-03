El obispo de Málaga, sobre la crisis de Ceuta: "¡Cuándo vamos a superar esta epidemia de polarización!"

Las claves

Las claves Generado con IA El obispo de Málaga, José Antonio Satué, pide empatía hacia la población ceutí y hacia los migrantes en la crisis de Ceuta. Satué critica la polarización social y reclama superar el enfrentamiento en el debate migratorio. El obispo, experto en migraciones, defiende la necesidad de regular los flujos migratorios y facilitar la integración de los inmigrantes. Desde su llegada a Málaga, Satué ha mostrado especial sensibilidad hacia el fenómeno migratorio y la lucha contra la criminalización de los pobres.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha entrado en el debate sobre la crisis de Ceuta con un mensaje que reclama empatía simultánea hacia ambos lados del conflicto. Lo ha hecho a través de un texto difundido en su cuenta personal en la red social X, encabezado con el título "Ceuta en el corazón".

En su reflexión, el prelado se pregunta "¿es tan difícil sentir empatía con la población ceutí (y especialmente de mujeres y niños), que no puede vivir con normalidad desde hace más de un mes, y a la vez sentir empatía con las personas que entraron en la ciudad manipuladas y que ahora no saben qué futuro les espera?".

Satué lamenta que, a la luz de la cobertura mediática y de las redes sociales, "parece que si apoyas a unos tienes que odiar a otros". El obispo cierra su escrito con una exclamación, "Dios mío, ¡cuándo vamos a superar esta epidemia de polarización!".

El pronunciamiento llega de una de las voces de la Iglesia española con más recorrido en materia migratoria. Satué es miembro de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal desde noviembre de 2021.

Su diócesis abarca además Melilla, ciudad autónoma española en el norte de África y hermana fronteriza de la propia Ceuta.

Nacido en Huesca hace 57 años, Satué cumplirá en apenas diez días un año como obispo en Málaga, ya que tomó posesión de la sede malagueña el 13 de septiembre de 2025, en relevo de Jesús Catalá, tras 4 años al frente de la diócesis de Teruel y Albarracín.

Desde su llegada a Málaga se ha presentado como un pastor "especialmente sensible al fenómeno migratorio", una etiqueta que ha ido acompañando de gestos y palabras.

En el encuentro "Frontera Sur" celebrado en enero en la Casa Diocesana, el obispo compartió su preocupación por "la narrativa del odio hacia el que viene de fuera" y por "la criminalización de los pobres", y reclamó "escuchar, conocer de cerca la realidad y colaborar".

En su homilía de toma de posesión ya se posicionó contra "la crispación y la polarización que nos asfixian", la misma idea que ahora traslada al caso ceutí.

Ese equilibrio entre acogida y realismo ya lo expresó en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Málaga hace unos meses, en la que abordó la regularización de inmigrantes.

El obispo defendió entonces que "los gobiernos tienen el derecho y la obligación muy difícil de regular los flujos migratorios" y, al mismo tiempo, reivindicó con convicción que "tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a integrarse de una forma buena a las personas que están aquí".