Málaga sale este miércoles a la calle para apoyar a Ceuta: es la provincia con más manifestaciones programadas

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga es la provincia con más concentraciones programadas en apoyo a Ceuta, con actos en la capital y más de una treintena de municipios. La plataforma Por Ceuta y Ceuta Nos Une promueven la lectura de un manifiesto común y el himno de Ceuta en todas las concentraciones, pidiendo evitar símbolos políticos. Las reivindicaciones incluyen el retorno seguro de quienes entraron irregularmente, más recursos en la frontera y apoyo a los sectores económicos y servicios públicos de Ceuta. Las protestas surgen tras la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio, con cifras de hasta 80.000 entradas y al menos 141 fallecidos, según diferentes fuentes.

Málaga capital y una treintena de municipios de la provincia salen este 2 de septiembre a sus plazas principales para mostrar su apoyo a Ceuta.

Se trata de la provincia con más convocatorias programadas. Las concentraciones se enmarcan en la jornada estatal impulsada por la plataforma ciudadana Por Ceuta y por la iniciativa Ceuta Nos Une, que han fijado en esta fecha, día de la ciudad autónoma, una lectura coordinada de un texto común que se leerá en cada concentración.

Las convocatorias reunidas en el mapa de la plataforma comparten hora y guion. La inmensa mayoría están citadas a las 20.00 y se cerrarán con la lectura de un manifiesto único y el himno de Ceuta.

Desde la plataforma ciudadana se pide expresamente que las concentraciones se celebren sin colores políticos y sin menciones a partidos, pero muchas de ellas están apoyadas por los ayuntamientos de las localidades.

Qué reclama la iniciativa

Por Ceuta se define en su página web como "una iniciativa ciudadana, transversal e independiente". Reclama "el retorno acompañado, seguro y con garantías legales de quienes accedieron de forma irregular a la ciudad", con la salvedad de los casos que requieran protección por derecho humanitario.

La plataforma exige, además, también un incremento urgente de medios humanos, técnicos y materiales en la frontera, a la que se refiere como frontera sur de Europa, y un plan integral de recursos para el comercio, la hostelería y los servicios públicos de la ciudad. En su declaración enmarca todas esas peticiones en la defensa de los derechos humanos y el trato digno a todas las personas.

El origen de las protestas

La iniciativa sitúa el detonante en lo ocurrido los días 30 y 31 de julio. Según las cifras que maneja la propia plataforma, decenas de miles de personas cruzaron de forma irregular el perímetro fronterizo de Ceuta en apenas dos días. El Ministerio del Interior cifra las entradas en torno a 72.000, mientras que otras estimaciones difundidas las elevan cerca de 80.000.

En cuanto a las víctimas mortales, la organización Caminando Fronteras cifra en 141 las personas fallecidas a ambos lados de la frontera. El recuento confirmado por las autoridades sería menor y seguiría actualizándose: Reuters ha informado de 82 cuerpos recuperados en el lado español y de 14 fallecidos comunicados por Marruecos.

La plataforma calcula que entre 5.000 y 10.000 personas permanecerían todavía en la ciudad, muchas en condiciones de hacinamiento, después de que la mayoría de quienes cruzaron regresara a Marruecos en los días siguientes.

Dónde y a qué hora

En Málaga capital hay dos puntos de encuentro. El principal está convocado a las 20.00 ante la Puerta del Ayuntamiento, en la avenida de Cervantes, en una concentración surgida de la Sociedad Malagueña a la que después se sumó el Consistorio.

Media hora antes, a las 19.30, la plataforma Ciudadanos de Málaga cita a los vecinos junto a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en una convocatoria que se presenta como ciudadana y no afiliada a partidos.

En la Costa del Sol Occidental y el Guadalhorce se multiplican los actos. Mijas concentra tres puntos, en Las Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo, todos a las 20.00 y convocados por el Ayuntamiento.

A esa misma hora están citadas las concentraciones de Torremolinos, en la plaza Blas Infante; Benalmádena, ante el Ayuntamiento; Alhaurín de la Torre, en la plaza Alcalde Antonio Vega González; Estepona, ante el Ayuntamiento nuevo; Benahavís, ante su Consistorio; Manilva, en la plaza del Donate de Sabinillas; Cártama, ante el Ayuntamiento, convocada por el PP local; y Coín, en la plaza Alameda. En Alhaurín el Grande la cita estaría prevista en la plaza del Ayuntamiento a las 20.00, según una convocatoria difundida en redes sociales y sin verificar.

En el término de Marbella figuran dos puntos, ambos anunciados en redes sin verificación: San Pedro de Alcántara, en la plaza de la Iglesia, y Nueva Andalucía, en el Centro Polivalente, donde estaría prevista además una recogida de fondos para El Faro de Ceuta.

En la Axarquía y la Costa del Sol Oriental están convocadas, a las 20.00, las concentraciones de Rincón de la Victoria, en la plaza Al-Ándalus; Vélez-Málaga, en la plaza de los Carmelitas; Nerja, en los bajos del Ayuntamiento; y Torrox, frente al Consistorio, en la plaza de la Constitución. En Árchez, en el paseo del Río Turvilla, y en Canillas de Aceituno y Canillas de Albaida, en sus plazas de la Constitución y de Nuestra Señora del Rosario, las citas figurarían a la misma hora a partir de anuncios en redes sociales sin verificar.

La Serranía de Ronda y el Valle del Genal también se suman. Ronda rompe el horario común y adelanta su concentración a las 12.00, en la plaza Duquesa de Parcent, convocada por el Ayuntamiento. Cortes de la Frontera cita a las 20.00 en la plaza de Carlos III. A esa hora aparecen anunciadas en redes, sin verificación, las de Gaucín, en la plaza del Santo Niño; Benalauría, ante el Ayuntamiento; Benaoján, en la plaza de San Marcos; y Jimera de Líbar, en la plaza Virgen de la Salud.

En Antequera y la comarca norte cierran el mapa provincial las convocatorias de Antequera, en la plaza de la Constitución; Archidona, en la plaza Ochavada; y Villanueva del Rosario, ante el Ayuntamiento, todas a las 20.00. A la misma hora estarían citadas, según anuncios sin verificar, la de Villanueva del Trabuco, en la plaza del Prado, y la de Sierra de Yeguas, ante su Consistorio. En Villanueva de la Concepción la concentración está convocada por los populares de la localidad.

Las dos iniciativas han acordado leer el mismo manifiesto en todas las plazas para trasladar un único mensaje. El texto reivindica la españolidad de Ceuta, reclama estabilidad y seguridad para sus vecinos, en especial para los menores y las personas mayores, y exige a las instituciones un trato justo y transparente con la ciudad autónoma. La lectura concluirá con el himno de Ceuta, estrenado en el Teatro Cervantes de la ciudad en 1934.