Las claves para intentar luchar contra el suicidio: el Teléfono de la Esperanza recibe casi 500 llamadas en Málaga

Las ideas suicidas siguen siendo abundantes en la sociedad española. Imagen generada por IA.

Las claves

Las claves Generado con IA El Teléfono de la Esperanza ha recibido casi 500 llamadas en Málaga relacionadas con conductas y crisis suicidas en el primer semestre del año. Las conductas suicidas han aumentado un 10% a nivel nacional, según datos de la entidad. El Teléfono de la Esperanza destaca la importancia de hablar abiertamente del sufrimiento y de ofrecer escucha y apoyo sin juicios. La campaña “Cuando solo ves…NADA” busca concienciar sobre la detección de señales de alerta y la prevención del suicidio.

Los suicidios siguen estando a la orden del día. Soledad, enfermedades, malas situaciones económicas, desamores, acosos... Puede haber tantos motivos como personas. Y cada vez que una se mata a sí misma ha fallado la sociedad porque es un final antinatural y triste.

La situación general no ayuda. Todo es crispación, guerras, malas noticias... Pero cada día amanece y siempre hay más motivos para intentar vivir feliz que para morir.

El Teléfono de la Esperanza es una de esas entidades que ayudan a las personas que lo están pasando mal. Y señalan que las conductas suicidas se han disparado un 10% a nivel nacional en el primer semestre de este año.

En el caso concreto de Málaga apuntan que han registrado 21 casos de actos suicidas en curso, 72 por crisis suicidas, 305 por ideaciones suicidas, y 72 de conductas suicidas (autolesiones). En total, casi medio millar de llamadas por asuntos relacionados con el suicidio.

Por otra parte, en Málaga también han atendido 941 casos de trastornos del estado de ánimo como depresión, ansiedad, fobias, TOCs, etcétera que, lógicamente, no son baladí. Muchos de ellos acaban también en suicidios.

¿Qué se puede hacer? La solución no es nada sencilla. Desde el Teléfono de la Esperanza afirman que hay "dos realidades".

Por un lado está lo que siente la persona afectada, su sufrimiento y la falta de alternativas que ve hasta el punto de que contemple directamente morir como la mejor opción.

Por otro está su entorno, que muchas veces no se da cuenta de la mala situación que atraviesa la persona con ideas suicidas y que no interviene hasta que se ha llegado a un punto límite.

“Prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible", señala Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza.

El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y el Teléfono de la Esperanza ha lanzado la campaña “Cuando solo ves…NADA”.

"Lo que buscamos con esta campaña es dar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y posibles señales de alerta sin que pasen desapercibidas o minimizadas”, indica González.

"El objetivo final de la campaña es recordar que hablar del suicidio de forma cuidadosa no incita. Lo importante es ofrecer un espacio de escucha sin juicio y que la persona se sienta segura para pedir ayuda", subrayan.

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del 717 003 717, disponible todos los días del año, las 24 horas. Además, el Chat de la Esperanza, funciona de lunes a domingo de 18:00 a 00:00, y puede utilizarse desde la web de la entidad telefonodelaesperanza.org.