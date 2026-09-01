Málaga cortará al tráfico el Paseo del Parque y la avenida Cervantes, entre otras calles, por los actos en apoyo a Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA El miércoles 2 de septiembre habrá concentraciones y manifestaciones en España en apoyo a Ceuta. Málaga cortará al tráfico el Paseo del Parque y la avenida Cervantes desde las 19:00 por los actos convocados. El tráfico también estará restringido en el Pasillo de Santa Isabel, Paseo de Reding, avenida de Príes y Paseo de Sancha. Las líneas de autobús que pasan por las zonas afectadas verán alterados sus horarios y recorridos.

Este miércoles 2 de septiembre hay miles de concentraciones y manifestaciones convocadas en España en apoyo a Ceuta, que fue invadida por migrantes marroquíes hace un mes.

La que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la que apoya el Ayuntamiento de Málaga, con Francisco de la Torre a la cabeza.

Será una concentración a las 20:00 en la puerta del Ayuntamiento. En este sentido, desde el Consistorio informan que se cortarán al tráfico el Paseo del Parque y la Avenida de Cervantes desde las 19:00 hasta que terminen los actos.

El tráfico será también restringido en el Pasillo de Santa Isabel, el Paseo de Reding, la avenida de Príes y el Paseo de Sancha.

Se debe a que hay convocadas dos concentraciones y dos manifestaciones, lo que implicará un elevado movimiento de personas en esas zonas.

En el Ayuntamiento añaden que los horarios y las paradas de las líneas de autobús que discurren por los recorridos de las manifestaciones se verán afectados.

Para saber qué incidencias habrá con los autobuses y sus horarios se recomienda ver la app de la EMT.