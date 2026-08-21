¿Qué puedes hacer hoy, viernes 21 de agosto, en la Feria de Málaga?: conciertos, caballos y actividades para toda la familia

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga ofrece hoy música, flamenco, verdiales y actividades familiares en el centro histórico y el Real de Cortijo de Torres. Destacan conciertos de Antonio Carmona en el Auditorio Municipal y animaciones musicales en diversas plazas del centro. Habrá corrida de toros en La Malagueta a las 19:00 con toreros como Manuel Escribano, Emilio de Justo y Fortes. El Real acoge espectáculos ecuestres, paseos de caballos, actividades infantiles y la final del Certamen de Canción Española.

La Feria de Málaga encara este viernes 21 de agosto una nueva jornada cargada de actividades en el centro histórico y el Real de Cortijo de Torres. La música, los verdiales, el flamenco, los caballos y los espectáculos volverán a protagonizar una programación pensada para todos los públicos, con Antonio Carmona como uno de los grandes reclamos de la noche.

La Feria del Centro volverá a llenar de música las calles y plazas de la capital. En la plaza de la Constitución, Carlos Bravo actuará de 13:00 a 16:00 horas, mientras que Lázaro Cruz tomará el relevo hasta las 18:00 horas.

La plaza de Las Flores, la plaza del Obispo y la plaza de San Pedro Alcántara contarán con animación musical variada de 15:00 a 18:00 horas.

La calle Marqués de Larios volverá a acoger una nueva Fiesta de Verdiales. La Panda Los Cabales, en estilo Montes, actuará de 13:00 a 16:00 horas, mientras que la Panda La Torre, también de estilo Montes, lo hará de 14:00 a 17:00 horas.

El folclore popular malagueño tendrá igualmente su espacio. Entre las 12:00 y las 14:00 horas actuarán los coros Málaga y Olé y Ecos del Perchel, junto a la Academia de Baile Montse Bravo. A las 15:00 horas será el turno de los Coros Mi Gente y Rebujito.

La Peña Juan Breva, en la calle Ramón Franquelo, 4, ofrecerá dos actuaciones flamencas. A las 15:00 horas será el turno de Isabel Guerrero, al cante, acompañada a la guitarra por Ismael Rueda. A las 16:30 horas actuará el Grupo Flamenco Saeta, con Rocío Portillo.

La plaza de la Merced volverá a convertirse en uno de los puntos de referencia para las familias con 'La Feria Mágica: De la Tierra a la Luna. 30 aniversario', de 12:00 a 15:30 horas. La programación incluye juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia y música, además de un carrusel ecológico.

Entre las compañías y artistas participantes se encuentran Acuario Teatro, La Pili, Vibra Alto, Mago Luigi, La Carpa Teatro, Artrasto, Crystal Zircus, Manolo Supertramp, La Tremenda Compañía, Sésamo Teatro, el Grupo Tenguerengue y Acuario Musical.

Corrida de toros en La Malagueta

La tarde tendrá uno de sus grandes momentos en la plaza de toros de La Malagueta, donde a las 19:00 horas se celebrará una corrida con toros de Victorino Martín.

El cartel estará formado por Manuel Escribano, Emilio de Justo y Fortes, que serán los encargados de protagonizar la cita taurina de esta jornada de Feria.

Caballos y tradición en el Real

En el Real de Cortijo de Torres, el Paseo de Enganches y Caballos podrá disfrutarse de 12:00 a 20:00 horas siguiendo el itinerario oficial por el recinto.

La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla ofrecerá a las 14:00 horas la actuación del Grupo Flamenco Sevillanas y Gema Garcés.

El mundo ecuestre volverá a ser protagonista en el Centro de Exhibición Ecuestre, situado en la calle Antonio Rodríguez Sánchez, 39, con el espectáculo 'Caballo, Toro y Tradición Malagueña', que tendrá pases a las 16:00 y a las 22:00 horas.

Los más pequeños también tendrán su propio espacio en la Caseta Municipal Infantil. A las 21:30 horas, la compañía La Carpa Teatro representará 'Operación chicle'.

La noche continuará en la Caseta de los Verdiales con una nueva Fiesta Malagueña de Verdiales. La Panda Santo Pítar, en estilo Montes, actuará de 22:00 a 01:00 horas, mientras que la Panda Coto Tres Hermanas, en estilo Almogía, lo hará de 00:00 a 03:00 horas.

Uno de los grandes atractivos musicales del viernes llegará al Auditorio Municipal, donde a las 22:30 horas tendrá lugar una Gran Gala protagonizada por Antonio Carmona.

La música continuará también en la Explanada de la Juventud, donde a partir de las 22:00 horas actuará el DJ Manuel Pallarés.

Por su parte, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla acogerá a las 22:30 horas la final del XIX Certamen de Canción Española 'Ciudad de Málaga', organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Copla. La cita contará además con la participación de la artista invitada Toñi Ronquillo.