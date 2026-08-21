La luz de la reapertura del caso del motorista Javi Ramos en Almayate: "Solo queremos saber cómo murió mi hijo"

Una imagen de Javi Ramos y de su familia, que ha peleado duro por la reapertura del caso. Cedidas.

Las claves

Las claves Generado con IA La familia de Javi Ramos ha conseguido la reapertura judicial del caso por su muerte en un accidente de moto en Almayate en julio de 2025. El caso fue archivado un mes después del accidente, sin declaración de varios testigos ni reconstrucción técnica del siniestro, lo que dejó a la familia con muchas incógnitas. La familia aportó nuevos testimonios, informes toxicológicos, análisis de vídeo y una reconstrucción técnica para solicitar la reapertura. El objetivo principal de la familia es esclarecer cómo ocurrió el accidente y poder hacer el duelo en paz, sin buscar culpables.

Un "risitas", que siempre estaba feliz y con una sonrisa en la cara. Así define Paqui Ramos a su hijo Javier, fallecido el 20 de julio de 2025 en un accidente de tráfico. Desde ese día, la mujer, arropada por su familia, está peleando a destajo para conocer el motivo por el que murió su hijo y, gracias a ese esfuerzo, acaba de lograr que se reabra oficialmente el caso.

Javier, Javi para todos, era una pieza fundamental de su familia, una "piña" de cinco personas de las que nunca se separó, según relata su madre. Deportista hasta la médula, trabajó un tiempo en un gimnasio de Carranque, en Málaga capital, y también fue un gran amante de los viajes de los que volvía maravillado. "Tailandia le dejó pasmado. Le encantó", recuerda su madre.

Además, su gran pasión era ayudar a los demás. Formó parte de La Casita de Víctor, una asociación volcada en niños con autismo y necesidades especiales. Su paso por la asociación fue tan fuerte, que los propios padres de los niños con los que trató han llegado a escribir a Paqui tras la muerte de su hijo para agradecer el trato y dedicación que este tuvo con ellos.

Esa brillante trayectoria se truncó trágicamente en la madrugada del 20 de julio de 2025. En aquel entonces, Javi apenas tenía 30 años y se encontraba volviendo a casa. Le quedaban apenas cinco minutos de trayecto.

Sobre las 3:15 horas, a la altura del kilómetro 268 de la N-340, a su paso por Almayate, la moto en la que viajaba colisionó con un turismo BMW en el que, al parecer, iban una conductora y su hijo.

El Teléfono 112 recibió varios avisos que alertaban de la colisión y de que había una persona gravemente herida sobre la calzada. La sala coordinadora movilizó una UVI móvil del 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Vélez-Málaga y a Mantenimiento de Carreteras.

En el mismo lugar del siniestro, los sanitarios practicaron a Javi las maniobras de reanimación. Pero nada pudo hacerse por salvar la vida del joven.

Una herida abierta durante 13 meses

Apenas un mes después, el 24 de agosto de 2025, el mismo día del cumpleaños de la hermana de Javi, la causa se archivó de forma provisional, algo que la familia aún no comprende. La decisión dejó a la familia en pleno duelo y llena de incógnitas.

Al dolor de la pérdida se sumó la difusión en redes de un vídeo grabado en la carretera en los primeros minutos tras el choque. "Aquello nos dolió mucho", reconoce su madre. Para evitar que la familia se quedara con esas imágenes en la mente y para preservar su recuerdo, la familia decidió crear el perfil Justicia para Javi Ramos en Facebook, con ánimo de hacer de él un punto de encuentro para sus amigos y vecinos de Torre del Mar. Un lugar donde recordarlo y tener en cuenta su legado.

"Más de un año después, aclaro que nosotros no estamos buscando culpables, ni mucho menos. Lo único que necesitamos saber, como padres y como hermanos, es cómo ocurrió el accidente y cómo murió mi hijo. Poder tener el duelo en paz, porque con este lío judicial ha sido muy complicado. Necesitamos hacer el duelo de nuestro hijo tranquilamente, y ni siquiera hemos podido hacerlo", explica.

La falta de respuestas, sostiene la familia, ha impedido despedirse con normalidad. "Es un doble dolor. Te estás despidiendo de él para no volverlo a ver nunca más y tienes que estar en esta batalla".

Durante 13 meses la familia ha mantenido que el caso no debía cerrarse sin agotar la investigación. El archivo se produjo antes de que se emitiera el dictamen toxicológico oficial, sin tomar declaración judicial a varios testigos presenciales y sin una reconstrucción técnica del accidente.

Sobre esos cuatro apoyos presentó la familia la documentación para pedir la reapertura. Un acta notarial con el testimonio de quienes presenciaron el siniestro. El informe oficial del análisis toxicológico, el análisis del vídeo grabado en la escena y una reconstrucción técnica de ingeniería del accidente.

La resolución judicial ha dejado sin efecto el sobreseimiento provisional de agosto de 2025. En principio, la decisión reabre el caso para tomar declaración a los testigos, valorar el material aportado y practicar las diligencias pendientes.

Una marcha más y un receso en las redes

Cuando se le pregunta sobre cómo se siente tras recibir la noticia, Paqui resopla al otro lado del teléfono. "Es una alegría muy agridulce. Has conseguido que reabran el caso, pero a tu hijo no te lo va a devolver nadie. Al menos hemos podido abrir una puertecita más", asevera.

La familia volvió a reunirse la tarde de este jueves, 20 de agosto, la fecha en la que cada mes recuerdan a Javi desde que se fue para siempre. La cita fue a las 20.30 horas en el faro de Torre del Mar, donde sus seres queridos le han hecho un altar, con camisetas en su honor. El objetivo de todas las convocatorias, explica su familia, no es más que "para que su nombre siga presente y demostrar que Javi no cae en el olvido".

El acto arrancó con un minuto de silencio y unas palabras en su memoria. Después, como cada mes, la familia y quienes la acompañan caminaron juntos por las calles de Torre del Mar.

Este encuentro marcó, además, un cambio de etapa. La familia ha decidido retirarse de forma temporal de las redes sociales para no entorpecer el proceso y dejar que la justicia haga su trabajo.

La actividad en redes se va a pausar, porque "lo que menos queremos es molestar". "El altar seguirá ahí para todo aquel que quiera recordarlo", añade su madre.

"Mi hijo no puede hablar. La voz de mi hijo son los testigos y las pruebas, eso es así", dice su madre, que afronta esta fase con una única expectativa, conocer los hechos con claridad. "Que las leyes hablen y que lo investiguen todo. Si mi hijo es culpable porque iba de tal forma, lo aceptaremos y ya está. Nosotros solo pedimos saber la verdad para quedarnos tranquilos".