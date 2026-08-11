Estos son los mejores sitios de Málaga para ver el eclipse de sol del 12 de agosto: "Lo importante es tener despejado el horizonte"

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar del 12 de agosto será visible en Málaga, cubriendo hasta el 95% del disco solar en su punto máximo. El mejor momento para observar el eclipse en Málaga será entre las 20.30 y las 20.38 horas, cuando el sol estará muy bajo en el horizonte. Se recomienda buscar puntos elevados y con horizonte oeste despejado, como los Montes de Málaga o miradores sin obstáculos, para una mejor visión. El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera ofrece una actividad especial con charla y observación guiada con telescopios, aunque las plazas ya están completas.

Málaga se prepara para vivir este miércoles el primer eclipse solar del llamado “trío ibérico”, una serie de tres eclipses consecutivos que se podrán observar desde España entre 2026 y 2028.

En este primero, Málaga no está en la franja de totalidad, pero el fenómeno será igualmente espectacular. La luna cubrirá en torno al 95% del disco solar en el momento de máxima ocultación en la provincia de Málaga.

El eclipse comenzará en Málaga sobre las 19.43 horas y alcanzará su punto máximo entre las 20.30 y las 20.38 horas, según explica Rosa López, presidenta de la Sociedad Astronómica de Málaga, a este periódico.

Málaga no verá completo el eclipse porque la franja de totalidad en esta ocasión está situada más al norte y además el sol se pondrá antes de que el eclipse termine. Eso sí, “vamos a poder observar el máximo, que es lo más bonito” y habrá que utilizar unas gafas de eclipse para proteger bien los ojos, según la experta.

A la hora de elegir ver este fenómeno en Málaga hay multitud de opciones, pero se debe tener en cuenta que no es tanto un lugar concreto sino que la zona cuente con un horizonte oeste totalmente despejado.

Esto se debe, según López, a que en el momento del máximo, el sol estará muy bajo, apenas a cinco grados sobre el horizonte.

Eso convierte en buenas opciones los puntos elevados alrededor de la ciudad, como los Montes de Málaga o las sierras cercanas, siempre que no haya edificios, montañas o arbolado que corten la vista hacia el poniente.

En cuanto a la playa, avisa de que cabe la posibilidad de que no pueda observarse bien. “El sol aquí no se oculta por el mar, así que lo importante sigue siendo tener despejado el horizonte bajo hacia el oeste, no la costa en sí misma”, apunta.

Por ello, incide en que cualquier mirador, monte o terraza sin obstáculos que obstruyan la vista en esa dirección servirá, mientras que zonas rodeadas de edificación alta o vegetación densa dificultará la observación.

Los Dólmenes de Antequera, una opción sobresaliente

Uno de los puntos de referencia para seguir el eclipse en la provincia sería el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, donde la Sociedad Astronómica de Málaga ha organizado una actividad especial en colaboración con el conjunto arqueológico.

La actividad incluye una charla sobre el fenómeno y la observación con telescopios equipados con filtros solares, que permitirán apreciar detalles como manchas solares o el avance de la Luna sobre el disco solar.

A esta podrán acceder, las 100 personas que han reservado la actividad, que ya está completa. La cita dará comienzo con la fase parcial del fenómeno a las 19.42 horas, alcanzando la máxima ocultación, previsiblemente, a las 20.37 horas.