Más de 40.000 euros para las familias con niños enfermos: así fue el torneo de golf solidario de la Casa Ronald de Málaga

El 13 torneo de golf solidario de la Casa Ronald McDonald de Málaga. Casa Ronald McDonald de Málaga

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Las claves Generado con IA El 13º Torneo de Golf Solidario de la Casa Ronald McDonald de Málaga recaudó más de 40.000 euros. El evento reunió a cientos de personas en el Real Club de Golf Guadalmina y contó con el apoyo de numerosas empresas y patrocinadores. La recaudación permitirá seguir ofreciendo alojamiento gratuito y apoyo a familias con hijos gravemente enfermos que deben desplazarse a Málaga para recibir tratamiento médico. Durante la jornada, familias y voluntarios compartieron testimonios sobre el impacto positivo de la Casa y se celebraron una rifa y subasta solidaria con premios vinculados al golf.

El 13 Torneo de Golf Solidario de la Casa Ronald McDonald de Málaga tuvo lugar el pasado sábado 9 de agosto en el Real Club de Golf Guadalmina.

Este encuentro deportivo reunió a cientos de personas comprometidas con las familias que atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas, según han informado en un comunicado.

El torneo fue organizado con la colaboración principal de Construcciones Bonifacio Solís, Diana Morales Properties y Banco Mediolanum a través de su fundación.

Además, se disputó bajo la modalidad Individual Stableford y contó con dos salidas al tiro. Los participantes disfrutaron de una excelente jornada de golf mientras contribuían a una causa que marca una verdadera diferencia.

La Casa ha logrado superar la cifra de 40.000 euros de recaudación, destinados a seguir ofreciendo alojamiento gratuito, apoyo y recursos a familias con hijos/as gravemente enfermos que deben desplazarse a Málaga para recibir tratamiento médico.

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de primera mano el impacto de la Casa Ronald Málaga gracias al testimonio de una familia que ha vivido la experiencia de alojarse en la Casa durante el tratamiento médico de su nieto.

La familia compartió su historia y explicó cómo disponer de un lugar donde alojarse, cerca del hospital y acompañado por otras familias que atraviesan situaciones similares, supuso un apoyo fundamental durante un momento especialmente difícil.

También tomó la palabra una voluntaria de la Casa, que puso en valor la importancia del voluntariado y de la labor que se desarrolla cada día para hacer de la Casa un verdadero “hogar fuera del hogar”.

Tras el cóctel, los asistentes participaron en una rifa y una subasta solidaria, contribuyendo así también al alojamiento y bienestar de las familias acogidas en la Casa.

La subasta contó con experiencias y premios vinculados al mundo del golf, gracias a la colaboración de clubes de golf de referencia como Real Club de Golf Sotogrande, Real Club de Golf Las Brisas, Aloha Golf Club y otros clubes de prestigio, que se sumaron a esta iniciativa solidaria.

Los premios de la rifa fueron posibles también gracias a empresas y colaboradores amigos de la Casa como Grupo Dani García, Silvia Moreno, Aceites Queo, Iberitos, Fundación Idiliq, entre otros.

Este torneo también buscó visibilizar la situación de vulnerabilidad que viven muchas de las familias que acoge la Casa Ronald de Málaga y la importancia de su labor.

Además de los patrocinadores principales, otras empresas se sumaron a la causa: Altapa, Grupo Sancho Melero, Sabico Group, Farmacia Bail Air, Mainjobs y Fernando Moreno. También colaboraron amigos de la Casa como Coca-Cola, Mahou San Miguel, Royal Bliss, Panadería Salvador, Adventure SIC, entre otros.