Encuentran muerto a un hombre en la piscina de un cortijo de Cómpeta (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 58 años ha sido hallado muerto en una piscina de un cortijo en Cómpeta, Málaga. El aviso a emergencias se produjo a las 7:50 horas tras encontrar al hombre inconsciente en el agua. Servicios sanitarios y Guardia Civil acudieron al lugar, pero no pudieron salvar la vida del hombre. Las circunstancias y causas del fallecimiento aún no han sido determinadas.

Un hombre de 58 años ha fallecido este domingo tras ser encontrado inconsciente en una piscina de un cortijo situado en las proximidades del Camino de Corca, en Cómpeta (Málaga), según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2.

El aviso se recibió a las 7.50 horas, cuando el Teléfono de Emergencias 1-1-2 atendió una llamada de socorro alertando de que habían encontrado al hombre inconsciente en el agua y que otras personas lo habían sacado de la piscina.

De inmediato, el centro coordinador activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar del suceso.

A su llegada, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre y certificaron su fallecimiento. Por el momento, se desconocen las circunstancias y las causas que han provocado el suceso.