Ya es oficial: el aeropuerto de Málaga activa controles a los viajeros procedentes de Italia

Las claves

Las claves Generado con IA El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol comienza a aplicar controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia desde el 8 de agosto. La medida se extiende también a los aeropuertos de Sevilla, Bilbao, Alicante, Valencia, Baleares y Canarias, y estará vigente hasta el 7 de septiembre. Los controles son aleatorios y se realizan principalmente a ciudadanos de terceros países, sin afectar sistemáticamente a todos los pasajeros. Alrededor de un centenar de policías nacionales efectúan las inspecciones, comprobando la documentación de entre el 5% y el 10% de los viajeros por vuelo.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha comenzado este sábado a aplicar controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia, dentro de la decisión adoptada por el Gobierno de España para reforzar temporalmente la vigilancia en las conexiones aéreas y marítimas con el país transalpino.

La medida ha entrado en vigor desde las 00.00 horas de este 8 de agosto y afecta inicialmente a los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia, que se suman a Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde los controles comenzaron ya durante la madrugada.

En las próximas horas, el restablecimiento temporal de estos controles se extenderá también a los aeropuertos de Baleares y Canarias, según ha informado el Ministerio del Interior.

La decisión se mantendrá, en principio, hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre, aunque el Gobierno podrá modificar este plazo en función de la evolución de las circunstancias que han motivado la medida.

¿A qué viajeros afectan los controles?

Los controles se están realizando a puerta de avión, a la salida de la pasarela de acceso a la aeronave, por lo que no implican que todos los pasajeros tengan que ser desviados hacia una zona específica de control fronterizo.

Además, no se trata de controles sistemáticos para todos los viajeros. Los agentes realizan inspecciones de manera aleatoria sobre los pasajeros que sean ciudadanos de terceros países, con el objetivo de comprobar que cumplen los requisitos establecidos en el Código de Fronteras Schengen.

Los ciudadanos de los Estados miembros quedan eximidos de estas comprobaciones aleatorias, según la explicación facilitada por Interior, con el objetivo de mantener la mayor agilidad posible en la salida de los pasajeros de los aviones.

En caso de que los agentes detecten alguna duda que requiera una comprobación más exhaustiva, el viajero es acompañado al puesto fronterizo. Allí se realizan, de forma discreta, las verificaciones necesarias y, si corresponde, se tramita una eventual denegación de entrada o el procedimiento que proceda conforme a la normativa de extranjería.

Los controles están siendo desarrollados por alrededor de un centenar de efectivos de la Policía Nacional destinados en puestos fronterizos, que compaginan esta labor con las demás funciones propias de su especialidad.

En los vuelos, cada aeronave cuenta con entre dos y cuatro policías, dependiendo del tamaño del pasaje.

Los agentes comprueban la documentación de aproximadamente entre el 5% y el 10% de los viajeros, lo que supone una media de unas 15 personas en vuelos operados con aviones de tamaño medio y alrededor de 25 pasajeros en aeronaves de mayor capacidad.

Interior recalca que el objetivo es que las actuaciones se desarrollen con la colaboración de los pasajeros y de las compañías aéreas y sin generar alteraciones innecesarias en el flujo habitual de viajeros.