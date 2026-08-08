Golpe a una de las mayores redes de hachís de España: 57 detenidos y registros en Málaga

Vídeo de la operación de la Policía Nacional contra una de las mayores redes de tráfico de hachís en España

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional desmantela una de las mayores redes de tráfico de hachís en España, con 57 detenidos en varias provincias. Se incautaron más de 10.500 kilos de hachís, 1.100 kilos de marihuana, vehículos, relojes de lujo y dinero en efectivo. La organización introducía la droga desde Marruecos por la costa española y la distribuía desde Madrid a España y Europa. La red blanqueaba sus beneficios mediante créditos fraudulentos, inversiones inmobiliarias y empresas pantalla, usando documentación falsificada.

Málaga figura entre las provincias en las que la Policía Nacional ha golpeado a una de las mayores organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís asentadas en España.

La operación se ha saldado con 57 detenidos en Madrid, Guadalajara, Burgos, Almería, Málaga y Valencia, 18 de los cuales han ingresado en prisión, y con la intervención de toneladas de droga, vehículos y bienes de lujo.

La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y desarrollada durante casi un año, permitió destapar el funcionamiento de una organización internacional que actuaba como una auténtica estructura mayorista del narcotráfico. El grupo introducía hachís y marihuana procedentes de Marruecos a través de las costas españolas y trasladaba posteriormente los cargamentos por carretera hasta Madrid.

Desde la capital, la droga era almacenada en viviendas y otros inmuebles utilizados como guarderías y posteriormente distribuida a clientes y organizaciones menores tanto en España como en otros países europeos.

Dos registros en Málaga

La provincia de Málaga aparece entre los escenarios de la operación. La Policía realizó dos de los 20 registros practicados durante las diferentes fases de la investigación, desarrolladas entre agosto de 2025 y julio de 2026.

También se han producido detenciones en Málaga dentro del dispositivo, aunque la información facilitada por la Policía presenta una discrepancia sobre el número exacto: el encabezado de la nota atribuye tres arrestos a la provincia, mientras que el desglose incluido posteriormente en el comunicado señala dos.

El resto de las detenciones se distribuyen entre Madrid, Guadalajara, Burgos, Almería y Valencia, con Madrid como principal foco de la actuación policial.

La organización había desarrollado una estructura con diferentes funciones para garantizar que los cargamentos llegaran desde la costa hasta los compradores. Los investigadores detectaron viviendas alquiladas específicamente para almacenar la droga y personas encargadas de preparar las remesas y trasladarlas posteriormente hasta los clientes.

Uno de estos puntos de distribución se encontraba en el barrio madrileño de Las Tablas. Allí, uno de los integrantes acudía con frecuencia a una vivienda utilizada por la organización para clasificar y preparar los paquetes de hachís.

Una vez preparados, los cargamentos eran trasladados hasta un trastero, donde otro miembro de la red los recogía para llevarlos en vehículos hasta los compradores.

La última fase de la operación permitió localizar otra de estas guarderías en una urbanización de El Cañaveral, también en Madrid. En su interior se ocultaban más de 2.100 kilos de hachís. Los agentes detuvieron a los dos encargados de mantener y custodiar el punto de distribución.

Más de 10.000 kilos de hachís intervenidos

El balance de la operación da una idea de la dimensión de la organización. La Policía informa de la incautación de más de 10.500 kilos de hachís, además de más de 1.100 kilos de marihuana.

A ello se suman 19 vehículos, 12 relojes de lujo, 50.800 euros en efectivo, un arma de fuego y 47 botellas de gasolina que, según los investigadores, podrían estar destinadas al suministro de combustible de narcolanchas en alta mar.

La organización no se limitaba al tráfico de drogas. Los investigadores también descubrieron un complejo sistema destinado a introducir en la economía legal los beneficios obtenidos con la venta de los estupefacientes.

Para ello recurrían, presuntamente, a créditos fraudulentos, inversiones inmobiliarias y la adquisición de vehículos de alta gama. También utilizaban empresas pantalla y documentación falsificada, incluidas nóminas y facturas, con el objetivo de ocultar el origen del dinero.

Los integrantes de la red están siendo investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad documental y depósito ilícito de municiones.

Las actuaciones se han desarrollado en varias fases hasta julio de 2026, con un total de 20 entradas y registros en Madrid, Guadalajara, Málaga y Valencia.

La investigación permanece abierta y la Policía no descarta nuevas detenciones e incautaciones.