"Las llamas salían de la tercera a la cuarta planta. Era voraz": así fue el devastador incendio de una vivienda de Benalmádena

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio voraz en un edificio de Benalmádena provocó la muerte de dos menores y su madre. Las llamas salían de la tercera a la cuarta planta y alcanzaron temperaturas superiores a 700 grados en la caja de escaleras. Los bomberos realizaron labores heroicas, rescatando a vecinos por la fachada y evacuando otras plantas. El jefe de Bomberos pidió que se respete el trabajo de los servicios de emergencia y que la información difundida sea veraz.

El fallecimiento de la madre de los dos menores de 10 y 15 años que perdieron la vida en un incendio registrado la madrugada del pasado 30 de julio en una vivienda de calle Ónix en Arroyo de la Miel, en Benalmádena, ha intensificado este miércoles las dudas sobre lo ocurrido aquella noche.

Ante estas dudas y comentarios que se han generado tras este suceso, el jefe de Bomberos de Benalmádena, David Bañasco, a través de un vídeo publicado en redes sociales ha explicado que este incendio era "voraz" en el que "las llamas salían de la tercera a la cuarta planta".

El incendio que entraba por la fachada, obligó "a evacuar, desde la vivienda afectada superior, a los vecinos a la caja de escaleras" y las llamas eran tal que “generó más de 700 grados en la propia caja de escaleras”.

Bañasco señala que "la supervivencia estaba muy limitada" en la planta afectada por el incendio. Por ello rescataron a muchas personas por la fachada, a otras decidieron confinarlas y a otras las evacuaron de las plantas afectadas hacia abajo.

"Se hizo una gran labor por parte de los primeros intervinientes, policía y bomberos. Se hizo una labor heroica con los recursos a disposición, de apoyo, de auxilio y con los refuerzos que se incorporaron después", asegura.

Cabe señalar que la dotación que actuó fue la de Benalmádena, pero como ha ocurrido en otras ocasiones, llamaron a efectivos de otros municipios para que les apoyaran.

Además, puntualiza que durante la intervención "se atendieron las normas de seguridad, se respetó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Por ello, ha pedido a la ciudadanía que "aquellas opiniones que se están dando en redes sociales que por favor fuesen fieles a la realidad, que contrastasen la información y que respeten, sobre todo, que respeten no solo la gran tragedia que ha ocurrido, sino el gran trabajo que han hecho los bomberos".