Los bomberos rescatan a un hombre que cayó a un depósito de agua mientras trabajaba en Alhaurín el Grande

Momento del rescate del trabajador. Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un trabajador cayó al interior de un depósito de agua mientras realizaba labores de pintura en Alhaurín el Grande. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 10 de la carretera de Málaga, cerca del Hotel Mirador. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga rescataron al hombre y colaboraron con los servicios sanitarios para su atención médica.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, con base en Coín, han rescatado este miércoles a un trabajador que había caído al interior de un depósito de agua mientras realizaba labores de pintura en Alhaurín el Grande.

El suceso se produjo a la altura del kilómetro 10 de la carretera de Málaga, en las inmediaciones del Hotel Mirador.

Por causas que no han trascendido, el hombre cayó al interior del depósito en el que se encontraba trabajando, lo que obligó a la intervención de los bomberos.

Imagen del depósito de agua. Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

Los efectivos del CPB consiguieron rescatar al trabajador con éxito y, una vez fuera del depósito, colaboraron con los servicios sanitarios para su traslado hasta la ambulancia, donde recibió atención médica.