El terral dispara los termómetros en Málaga: Coín alcanza los 41,2 grados y lidera las máximas en Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA El terral ha disparado las temperaturas en Málaga, alcanzando Coín los 41,2 grados, la máxima de Andalucía. La Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía han estado en alerta por altas temperaturas. Estepona, Málaga capital y Vélez-Málaga también han registrado temperaturas cercanas a los 40 grados, entrando en el top 5 de Andalucía. Para el martes se mantiene la alerta naranja en varias zonas de Málaga, con máximas previstas de hasta 40 grados y vientos de terral.

El terral y una alerta naranja por altas temperaturas han sido las grandes protagonistas de la jornada en Málaga, haciendo que una vez más se cumplan las previsiones de los expertos para este arranque de la semana: bajan las temperaturas en algunos puntos del interior y suben en la costa.

Así, la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce, la capital y la Axarquía han estado en alerta. Las tres primeras zonas en naranja por máximas de hasta 40 grados con terral y en la Axarquía amarilla con hasta 36 grados.

Los pronósticos se han cumplido, haciendo que el Valle del Guadalhorce vuelva a ser la comarca en la que más calor ha hecho al ser Coín el municipio con la máxima más elevada de la jornada, tanto de la provincia como de Andalucía.

En concreto, en Coín han registrado 41,2 grados a las 18.20 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las localidades malagueñas que también han entrado este lunes en el top 5 de máximas de Andalucía de la AEMET cabe señalar que son municipios costeros, confirmando así que las temperaturas han subido en la costa.

Esos tres municipios son Estepona, Málaga capital y Vélez-Málaga. En la primera localidad han llegado a los 39,6 grados. En el Centro Meteorológico de Málaga han registrado los 39,3 grados y en la estación Málaga, situada más próxima al litoral, a los 36 grados.

El tercer municipio que ha entrado en este top 5 ha sido Vélez-Málaga, donde han alcanzado los 39,4 grados.

Alerta naranja este martes en Málaga

De cara a los próximos días, las alertas por altas temperaturas volverán a activarse. El martes en la Costa del Sol, Málaga capital y Valle del Guadalhorce volverán a estar en alerta naranja por máximas de hasta 40 grados y terral y en la Axarquía por máximas de hasta 36 grados.

Para el miércoles, la alerta en la Costa del Sol, Málaga capital y Valle del Guadalhorce será amarilla porque las temperaturas bajarán levemente hasta los 36 grados, pero seguirán los vientos terrales.

En cuanto al horario, en ambas jornadas los avisos se activarán a la 13.00 horas y finalizarán a las 21.00 horas.