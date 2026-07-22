Nacen las Fiestas de la Victoria: conciertos, verbena y tradición para revolucionar septiembre en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Se celebran las Fiestas de la Victoria en Málaga del 3 al 6 de septiembre, con una programación abierta y participativa. Habrá conciertos en escenarios como La Fábrica Victoria, La Térmica, La Malagueta y el Parque San Rafael, con artistas como El Kanka, María Pelaé y Carlos Sadness. El evento incluye una verbena popular, talleres de biznagas, mercadillo de artesanos y actividades para poner en valor la tradición y cultura malagueña. Las entradas ya están disponibles desde 12€ a 17€ en www.fiestasdelavictoria.com para los diferentes espacios del evento.

Nacen las Fiestas de la Victoria, un proyecto que quiere ser una de las grandes citas culturales del calendario malagueño, apostando por el carácter popular de una celebración profundamente ligada a la identidad de la ciudad con una programación abierta, participativa en distintos espacios de la capital.

Este evento, que nace desde Cervezas Victoria en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, contará con una serie de festejos dirigidos a todos los malagueños que se celebrarán del 3 al 6 de septiembre.

La programación incluye conciertos repartidos por diferentes escenarios de la ciudad, como La Fábrica Victoria, La Térmica, la Plaza de Toros de La Malagueta y el Parque San Rafael, protagonizados por destacados artistas como El Kanka, María Pelaé, Carlos Sadness, Victorias, Alizzz DjSet o Tabletom, junto a artistas emergentes como Javypablo, Besmaya o Sike.

Cartel de las Fiestas de la Victoria. Cervezas Victoria

También se celebrará una verbena popular en el Parque de San Rafael junto a la Federación de Peñas que estará amenizada por el Colectivo Recreo.

De jueves a domingo, se podrá disfrutar de diversas actividades, como por ejemplo un taller de biznagas en la Fábrica de Cervezas Victoria, un mercadillo de artesanos locales y distintas acciones destinadas a poner en valor las tradiciones y el patrimonio cultural de nuestra ciudad.

La presentación ha tenido lugar en la Fábrica Victoria este miércoles y ha contado con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, Cristóbal Ortega; el responsable de Relaciones Institucionales de Cerveza Victoria, Sergio Ragel; el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido; y el CEO de Doctor Watson Comunicación, Leopoldo Mérida.

El acto ha sido conducido por la periodista malagueña Celia Bermejo, y ha contado con la intervención de El Kanka, a través de un video y la actuación de la Panda de Verdiales Raíces de las Moras.

Según los organizadores, “la intención primordial es que las Fiestas de la Victoria sean una celebración de todos, donde la ciudad se reconozca a sí misma y donde convivan memoria, cultura popular y el celebrar de los malagueños".

En este sentido, inciden en que en la apuesta por lo malagueño "radica uno de los elementos diferenciales de la propuesta: su vocación de poner en valor la esencia de Málaga, su herencia, su legado, pero con una mirada puesta también en su futuro”.

Las entradas ya están disponibles en www.fiestasdelavictoria.com con distintos precios desde 12€ a 17€ en los distintos espacios, además de sumar nuevas acciones en el marco de la programación.