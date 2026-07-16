El calor se dispara en Málaga: Álora marca 41,3 grados y la Aemet activa de nuevo la alerta amarilla por altas temperaturas

La ciencia del calor: cuando el verano se convierte en emergencia Cedida

Las claves

Las claves Generado con IA Álora registró la temperatura más alta de la provincia de Málaga con 41,3 grados el miércoles. Cortes de la Frontera y Coín también rozaron los 40 grados, alcanzando 39,5 y 39,4 grados respectivamente. La Aemet activa alerta amarilla por altas temperaturas para jueves y viernes en Costa del Sol, Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía. Se esperan máximas de hasta 39 grados en el interior y 37 grados en la Axarquía durante los próximos días.

Las temperaturas de Málaga subieron este miércoles de tal manera que se superaron los 40 grados en algunos puntos de la provincia, tal y como había pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología.

Los puntos más cálidos de la provincia de Málaga durante esta jornada han sido Álora, Coín y Cortes de la Frontera. Solo en el primero los termómetros marcaron más de 40 grados, pero en las otras dos localidades se rozaron.

Así, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Álora a las 16.50 horas llegaron a la máxima temperatura que fue de 41,3 grados.

En el caso de Cortes de la Frontera, la temperatura más alta fue de 39,5 grados a las 15.40 horas. En Coín 39,4 grados a las 14.30 horas.

En el resto de municipios, las temperaturas fueron inferiores a los 39 grados, pero cumpliendo los pronósticos de la Aemet.

De esta manera, en Manilva la máxima ha sido de 38,9 grados; en Alpandeire a las 16.00 horas llegaron a los 38,1 grados.

Por otro lado, la temperatura más alta en Fuente de Piedra fue 37,4 grados, en el Aeropuerto de Málaga 36,4 grados y en el Centro Meteorológico 35,5 grados. En Ronda llegaron a los 36,2 grados y en Gaucín a los 36,3 grados.

Alerta amarilla este jueves

El calor no va a dar tregua a la provincia de Málaga. Este jueves y viernes volverá a haber alerta amarilla por altas temperaturas, siendo así el tercer y cuarto día consecutivo en el que se activan estos avisos en Málaga.

En ambas jornadas, las alertas se activarán a las 13.00 horas y se mantendrán hasta las 21.00 horas. Las zonas en avisos serán Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía.

De esta manera, en Sol, Guadalhorce y la Capital la temperatura máxima prevista es de 38 grados pudiendo llegar a alcanzar los 39 grados en el interior. En el caso de la Axarquía las máximas serán de 37 grados.