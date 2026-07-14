McArthurGlen Designer Outlet Málaga refuerza su apuesta por la movilidad eléctrica junto a Activacar
El centro comercial comienza los trabajos para incorporar una nueva infraestructura de cargadores eléctricos para coches eléctricos que reforzará su compromiso con la sostenibilidad y mejorará la experiencia de sus visitantes.
Las claves
Generado con IA
McArthurGlen Designer Outlet Málaga inicia la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos junto a la empresa local Activacar.
La nueva infraestructura busca mejorar la experiencia de los visitantes y responder a la creciente demanda de movilidad sostenible.
La colaboración con Activacar refuerza el compromiso del centro comercial con soluciones sostenibles e innovadoras.
Este proyecto impulsa la transición hacia una movilidad de bajas emisiones y fomenta la colaboración con empresas especializadas de Málaga.
McArthurGlen Designer Outlet Málaga continúa avanzando en su estrategia de sostenibilidad y mejora de la experiencia de sus visitantes con la puesta en marcha de un nuevo proyecto de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos junto a Activacar, empresa especializada en instalación de puntos de recarga.
Los trabajos de instalación comenzaron el lunes 6 de julio en las instalaciones del centro comercial y permitirán mejorar el servicio destinado a la recarga de vehículos eléctricos durante la estancia de los visitantes.
Con ello, McArthurGlen refuerza su compromiso con la movilidad sostenible y responde a la creciente demanda de infraestructuras que favorezcan una experiencia de visita más cómoda, eficiente y adaptada a las nuevas formas de desplazamiento.
La incorporación de esta infraestructura supone un paso más en la apuesta del centro por integrar soluciones sostenibles que aporten valor a clientes y visitantes, al tiempo que contribuyen a impulsar la transición hacia una movilidad de bajas emisiones.
Para el desarrollo de este proyecto, McArthurGlen ha confiado en la experiencia de Activacar, empresa nacida en Málaga y especializada en el diseño, instalación y gestión de soluciones de recarga para vehículos eléctricos.
La compañía será la responsable de ejecutar los trabajos y garantizar una infraestructura adaptada a las necesidades actuales del centro.
Esta colaboración refleja la apuesta de McArthurGlen por incorporar soluciones innovadoras que impulsan la colaboración con empresas locales especializadas en la transición energética y la movilidad sostenible.