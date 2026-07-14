McArthurGlen Designer Outlet Málaga refuerza su apuesta por la movilidad eléctrica junto a Activacar

El centro comercial comienza los trabajos para incorporar una nueva infraestructura de cargadores eléctricos para coches eléctricos que reforzará su compromiso con la sostenibilidad y mejorará la experiencia de sus visitantes.

Las claves

Las claves Generado con IA McArthurGlen Designer Outlet Málaga inicia la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos junto a la empresa local Activacar. La nueva infraestructura busca mejorar la experiencia de los visitantes y responder a la creciente demanda de movilidad sostenible. La colaboración con Activacar refuerza el compromiso del centro comercial con soluciones sostenibles e innovadoras. Este proyecto impulsa la transición hacia una movilidad de bajas emisiones y fomenta la colaboración con empresas especializadas de Málaga.

McArthurGlen Designer Outlet Málaga continúa avanzando en su estrategia de sostenibilidad y mejora de la experiencia de sus visitantes con la puesta en marcha de un nuevo proyecto de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos junto a Activacar, empresa especializada en instalación de puntos de recarga.

Los trabajos de instalación comenzaron el lunes 6 de julio en las instalaciones del centro comercial y permitirán mejorar el servicio destinado a la recarga de vehículos eléctricos durante la estancia de los visitantes.

Con ello, McArthurGlen refuerza su compromiso con la movilidad sostenible y responde a la creciente demanda de infraestructuras que favorezcan una experiencia de visita más cómoda, eficiente y adaptada a las nuevas formas de desplazamiento.

Vista del centro comercial McArthurGlen en Málaga. EE

La incorporación de esta infraestructura supone un paso más en la apuesta del centro por integrar soluciones sostenibles que aporten valor a clientes y visitantes, al tiempo que contribuyen a impulsar la transición hacia una movilidad de bajas emisiones.

Para el desarrollo de este proyecto, McArthurGlen ha confiado en la experiencia de Activacar, empresa nacida en Málaga y especializada en el diseño, instalación y gestión de soluciones de recarga para vehículos eléctricos.

La compañía será la responsable de ejecutar los trabajos y garantizar una infraestructura adaptada a las necesidades actuales del centro.

Esta colaboración refleja la apuesta de McArthurGlen por incorporar soluciones innovadoras que impulsan la colaboración con empresas locales especializadas en la transición energética y la movilidad sostenible.