Fundación Unicaja entrega más de 43.000 euros a Ángeles Malagueños de la Noche y a Casa de la Esperanza

Las claves

Las claves Generado con IA Fundación Unicaja ha entregado más de 43.000 euros recaudados en una exposición a las entidades Ángeles Malagueños de la Noche y Casa de la Esperanza. La exposición 'El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo' atrajo a más de 20.000 visitantes de 54 países y mostró más de ochenta pinturas de artistas europeos. Los fondos apoyarán el comedor social de Ángeles Malagueños de la Noche y el centro de día para personas sin hogar de la Casa de la Esperanza en Málaga. Más de 5.000 personas disfrutaron de visitas guiadas gratuitas, reforzando el compromiso de Fundación Unicaja con el acceso a la cultura.

Fundación Unicaja ha hecho entrega de la recaudación obtenida a través de la exposición 'El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo' a dos entidades sociales malagueñas: Ángeles Malagueños de la Noche y la Casa de la Esperanza.

La directora de División de Actividades de la Fundación Unicaja, Cristina Rico, ha hecho entrega del donativo, que supera los 43.000 euros y se repartirá entre ambas asociaciones, al presidente de Ángeles Malagueños de la Noche, José Bravo, y a la vicepresidenta de la Casa de la Esperanza, Marisa Blázquez.

La exposición, organizada junto a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, ha reunido a más de 20.000 visitantes procedentes de 54 países distintos entre el 17 de febrero y el 5 de julio.

Durante ese tiempo, el público ha podido disfrutar de más de ochenta pinturas de artistas españoles, italianos y flamencos que recorren la evolución de la luz como recurso artístico y narrativo desde el siglo XVI hasta el XVIII.

Entre los visitantes ha predominado el perfil nacional, europeo y norteamericano, con una presencia destacada de personas procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos.

Como parte de su compromiso por acercar la cultura a todos los públicos, Fundación Unicaja ha ofrecido también visitas guiadas gratuitas, de las que se han beneficiado más de 5.000 personas.

Los más de 43.000 euros recaudados a través del donativo de acceso a la exposición se destinarán íntegramente a la labor social que desarrollan ambas entidades en Málaga.

En el caso de Ángeles Malagueños de la Noche, la aportación servirá para respaldar su labor de atención alimentaria mediante el mantenimiento de su comedor social, desde el que se presta atención y apoyo a personas sin recursos y en riesgo de exclusión social, ofreciendo una media de 120 desayunos y entre 180 y 210 almuerzos diarios.

Por su parte, la Casa de la Esperanza destinará la recaudación al mantenimiento de su centro de día para personas sin hogar, un recurso orientado a ofrecer acompañamiento, atención básica y apoyo para la mejora de las condiciones de vida de quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. La entidad cuenta actualmente con 147 socios y atiende a más de 120 personas al mes.

Entre los artistas de la muestra destacan Guido Reni, José de Ribera, Martín de Vos, Claudio Coello, Luca Giordano, Antonio de Pereda, Alonso Cano, Carreño de Miranda, Bartolomé Esteban Murillo y Vicente Carducho.