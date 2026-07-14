Declarado un incendio forestal en Alhaurín el Grande: el Infoca despliega 43 efectivos y medios aéreos

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Las claves Generado con IA Declarado un incendio forestal en el paraje Río Fahala, en Alhaurín el Grande, Málaga, a las 15:20 horas de este martes. El Plan Infoca ha desplegado 43 efectivos por tierra, dos helicópteros (uno pesado y otro ligero) y una autobomba para combatir el fuego. Todavía no se conocen datos sobre la superficie afectada y la evolución del incendio dependerá de las condiciones meteorológicas y el comportamiento de las llamas.

Los incendios forestales siguen sin dar un respiro en la provincia de Málaga. El último episodio afecta al municipio de Alhaurín el Grande, donde sobre las 15:20 horas de este martes ha sido declarado un incendio forestal.

En el intento de minimizar los daños y apagar cuanto antes las llamas, el Plan Infoca está trabajando sobre la zona del fuego, localizada en el paraje Río Fahala.

El aviso se ha activado a las 15.20 horas y el dispositivo desplegado para las labores de extinción está compuesto por 43 efectivos por tierra, además de dos medios aéreos: un helicóptero pesado y otro ligero, junto con una autobomba.

Por el momento no se han facilitado datos sobre la superficie afectada ni sobre la evolución del incendio, que permanece en fase de control y cuya evolución dependerá de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del fuego durante las próximas horas.