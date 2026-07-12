De pueblos escondidos a nuevos protagonistas del boom inmobiliario de Málaga: la vivienda se dispara hasta un 50%

Las claves

Las claves Generado con IA El precio de la vivienda en pueblos del interior de Málaga como Archidona y Alameda ha subido entre un 45% y un 50% en el último año. Archidona destaca con un incremento del 52% en dos años, alcanzando los 1.231 euros por metro cuadrado, impulsado por su cercanía a Málaga capital y su patrimonio histórico. El dinamismo inmobiliario se traslada del litoral a municipios de interior, debido al encarecimiento en la Costa del Sol y la búsqueda de entornos más tranquilos por parte de compradores. Pese a este auge, la Costa del Sol sigue concentrando los precios más altos de la provincia, con Marbella liderando a 5.608 euros por metro cuadrado.

La vivienda sigue encareciéndose en la provincia de Málaga, pero los últimos informes dejan una lectura que va más allá de la habitual escalada de precios en la Costa del Sol.

Mientras municipios como Marbella, Estepona o Fuengirola continúan situándose entre los más caros de España, son varios pueblos del interior los que están protagonizando los mayores incrementos porcentuales del mercado.

El caso más llamativo, según los datos de Idealista del pasado mes de junio, es el de Archidona, donde el precio medio de la vivienda usada alcanza los 1.231 euros por metro cuadrado, un 50,1% más que hace un año.

Muy cerca aparece Alameda, con 974 euros por metro cuadrado y una subida del 45,6%, mientras que Riogordo (1.106 euros/m²) e Istán (4.180 euros/m²) registran aumentos idénticos del 23,6%. Completa el grupo Cómpeta, con 2.015 euros por metro cuadrado y un crecimiento anual del 22,7%.

La evolución de Archidona ayuda a entender la magnitud del fenómeno. Hace apenas cinco años, el precio medio era de 806 euros por metro cuadrado. Dos años atrás apenas había variado y alcanzaba los 812 euros, una cifra que reflejaba un mercado prácticamente estable.

Sin embargo, desde entonces la tendencia ha cambiado. En apenas dos años el valor medio ha escalado hasta los 1.231 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento cercano al 52% respecto a 2024 y confirma la aceleración del mercado inmobiliario en uno de los municipios históricos del interior malagueño.

Entre sus grandes atractivos se encuentra su cercanía a Málaga capital, de la que dista apenas 52 kilómetros. Con poco más de 8.000 habitantes, Archidona nunca había figurado entre los grandes focos inmobiliarios de la provincia.

Su nombre ha estado tradicionalmente ligado a su extraordinario patrimonio histórico. Fue la primera capital de la Cora de Rayya, la demarcación administrativa que abarcaba gran parte de la actual provincia de Málaga durante la etapa andalusí, y en su alcazaba fue proclamado emir Abderramán I en el año 756, un episodio decisivo para el nacimiento del Emirato independiente de Córdoba.

Estos porcentajes reflejan un cambio de tendencia que viene observándose desde hace meses.

Aunque la Costa del Sol continúa concentrando los precios más elevados, el mayor dinamismo comienza a trasladarse hacia municipios que hasta hace poco permanecían al margen de la gran presión inmobiliaria.

Las razones son diversas. Por un lado, el continuo encarecimiento de ciudades como Málaga o de los grandes municipios costeros empuja a parte de la demanda hacia localidades donde todavía es posible encontrar viviendas a precios considerablemente más bajos.

A ello se suma el interés de compradores nacionales e internacionales por entornos más tranquilos, viviendas de mayor tamaño o municipios bien comunicados, una tendencia que se consolidó tras la pandemia y que sigue dejando huella en el mercado residencial.

Brecha entre el interior y la Costa del Sol

Pese al protagonismo de los pueblos del interior en el nuevo mapa inmobiliario de la provincia, la fotografía general sigue estando dominada por la Costa del Sol.

El precio medio de la vivienda usada en la provincia alcanza ya los 4.183 euros por metro cuadrado, un 10,8% más que hace un año.

Por municipios, Marbella continúa liderando el ranking con 5.608 euros por metro cuadrado, seguida por Benahavís, con 5.413 euros/m². También superan ampliamente la media provincial Fuengirola (4.483 euros/m²), Ojén (4.440 euros/m²) y Estepona (4.329 euros/m²).

El informe también demuestra que aún existen municipios donde el acceso a la vivienda resulta mucho más asequible que en el litoral.

Villanueva de Algaidas se mantiene como el municipio más barato de la provincia para adquirir una vivienda usada, con un precio medio de apenas 599 euros por metro cuadrado, incluso después de registrar una caída anual del 7,1%.

Le sigue Humilladero, donde el metro cuadrado se sitúa en 891 euros, aunque en este caso con un incremento del 16,3% respecto al mismo mes del año anterior.