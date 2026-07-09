Pilar Dalbat lleva su moda al Museo del Automóvil de Málaga: "En el Mediterráneo está la nueva vanguardia"

Las claves

Las claves Generado con IA Pilar Dalbat presenta la exposición 'Fashion & Heritage in Motion' en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, combinando sus creaciones con piezas históricas de grandes diseñadores. La muestra propone un diálogo entre tradición e innovación a través de cerca de treinta piezas, destacando la importancia de la artesanía, la identidad cultural y la innovación en la moda. La exposición, con instalaciones textiles de gran formato y textos ilustrativos, enfatiza el papel de la mujer y las alianzas femeninas en el impulso de proyectos culturales. La propuesta refuerza la posición de Málaga como destino cultural y presenta la moda como patrimonio vivo, accesible hasta el 30 de agosto.

Este verano, la Costa del Sol suma un nuevo destino para quienes entienden la moda como cultura. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga abre las puertas de Fashion & Heritage in Motion, un proyecto firmado por la diseñadora granadina Pilar Dalbat que pone en diálogo su universo creativo con piezas originales de algunos de los grandes nombres de la historia de la moda.

La sala principal del museo ha sido además intervenida por el estudio de la diseñadora con unas lonas de algodón natural de cinco metros de altura que parecen suspendidas en el aire y son el soporte textil para los textos e imágenes que acompañan las prendas.

Concebida específicamente para este espacio, la exposición reúne cerca de una treintena de piezas procedentes del archivo de Pilar Dalbat y de los fondos históricos del museo. El recorrido establece un diálogo inédito entre las creaciones de la diseñadora y originales de grandes maestros como Mariano Fortuny, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel, Christian Dior, John Galliano, Paco Rabanne, Manuel Pertegaz o Jean Patou, proponiendo una lectura contemporánea de la historia de la moda.

Más que una exposición de moda, Fashion & Heritage in Motion plantea una reflexión sobre la creación contemporánea y el patrimonio. También sobre el papel de la mujer como motor de la moda y la cultura.

A través de un recorrido expositivo inédito, las piezas revelan afinidades estéticas, técnicas y conceptuales que conectan distintas generaciones de creadores, demostrando cómo la artesanía, la identidad cultural y la innovación continúan siendo valores esenciales de la moda.

Coincidiendo con la temporada estival, esta propuesta refuerza la posición de Málaga como uno de los grandes destinos culturales del sur de Europa. En una ciudad que ha hecho del arte y la cultura uno de sus principales atractivos, la exposición amplía la oferta artística del verano 2026 con una propuesta que invita a descubrir la moda desde una perspectiva poco habitual: como patrimonio vivo.

Más allá de las piezas expuestas, el recorrido propone una forma diferente de acercarse al Mediterráneo, no desde el paisaje, sino desde la creación contemporánea, la excelencia artesanal y una memoria compartida que convierte la moda en una nueva forma de interpretar el territorio. “En el Mediterráneo está la nueva vanguardia” afirma Pilar.

No es casual que esta exposición encuentre su escenario en Málaga. Ciudad abierta al Mare Nostrum y consolidada como uno de los grandes referentes culturales del país, comparte con el universo creativo de Pilar Dalbat una forma de entender la cultura desde la conversación entre tradición e innovación.

Una imagen de la presentación. EEM

Desde el sur, Pilar Dalbat ha construido una trayectoria reconocida por transformar las referencias culturales andaluzas y granadinas en un lenguaje alejado de los estereotipos y con proyección internacional, reafirmando una visión de la moda profundamente ligada al territorio, a los espacios y la creación de nuevos relatos culturales.

La presentación ha reunido a representantes del ámbito institucional, cultural y de la industria de la moda, entre ellos la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; la diputada de las delegaciones de Desarrollo Económico Sostenible y de Turismo, y de la marca Málaga de Moda en la Diputación Provincial de Málaga, Esperanza González; el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Málaga, Carlos García; las co-directoras del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, Mar González Mora y Elvira Carrera García; Sergio González Arrabal, director de Zona Málaga y Cádiz de Caja Rural; así como representantes de la moda española como Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME y subdirectora de la Academia de la Moda Española, y Sergio Álvarez, director de la Academia de la Moda Española.

La inauguración puso de manifiesto, además, el papel del liderazgo femenino en el impulso de grandes proyectos culturales. La colaboración entre Pilar Torrecillas y las co-directoras del museo, Mar González y Elvira Carrera, ha permitido construir una exposición donde la moda trasciende el ámbito expositivo demostrando así el poder de las alianzas entre mujeres.

La exposición podrá visitarse hasta el 30 de agosto, convirtiéndose en uno de los grandes planes culturales del verano en la Costa del Sol y en una oportunidad única para descubrir cómo la moda puede tender puentes entre el legado de algunos de los grandes nombres de la alta costura internacional y la creación española contemporánea.

Fashion & Heritage in Motion ha sido posible gracias a la colaboración de Fundación Caja Rural Granada, entidad que mantiene un firme compromiso con el impulso de iniciativas que promueven la cultura, la creatividad y la difusión del patrimonio andaluz, contribuyendo a que proyectos de este alcance continúen fortaleciendo la proyección cultural de nuestra comunidad.

Sobre Pilar Dalbat

Fundada en Granada hace más de quince años por la diseñadora Pilar Torrecillas, Pilar Dalbat se ha consolidado como una de las firmas más reconocidas del diseño de moda de autor en España. Habitual de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, su trabajo trasciende la pasarela para desarrollar proyectos culturales en los que la moda dialoga con arquitectura, el patrimonio y el paisaje cultural de Andalucía.