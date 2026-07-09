Málaga mantiene su peso en el gobierno andaluz con Moreno y tres consejeros: sale Bernal y entra Mario Muñoz-Atanet

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga mantiene una fuerte presencia en el nuevo gobierno andaluz con Juanma Moreno como presidente y tres consejeros. Arturo Bernal sale del ejecutivo y es reemplazado por el malagueño Mario Muñoz-Atanet como consejero de Fomento y Movilidad. Carolina España continúa como vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de portavoz del Gobierno. Rocío Blanco repite al frente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, consolidando su posición en el ejecutivo andaluz.

No se esperaban grandes sorpresas y no las ha habido. Juanma Moreno ha presentado este jueves su nuevo equipo de gobierno y se repiten la mayoría de las caras, siendo claramente continuista en la gestión.

Desde el punto de vista puramente malagueño, esta provincia mantiene una alta participación empezando por el propio presidente, Juanma Moreno, y tres consejeros.

El principal cambio ha sido la salida del hasta ahora consejero de Turismo, Arturo Bernal. Estaba cantado porque era la consejería que el PP le había prometido a Vox para conseguir su apoyo. Turismo suele ser la moneda de cambio habitual cuando hay gobiernos en coalición. Es una consejería con mucho presupuesto, que da una imagen positiva de Andalucía y no suele recibir críticas.

La duda era saber si Moreno le daría alguna otra consejería a Bernal. Pero no ha sido el caso. Hay que repartir entre todas las provincias y, además, en esta ocasión se ha quitado una consejería, pasando de 14 a 13.

Sale Bernal, pero Málaga no pierde cuota porque entra otro malagueño como consejero, en este caso de Fomento y Movilidad. Es Mario Muñoz-Atanet.

Ha sido pura meritocracia y no se puede considerar una sorpresa. Muñoz-Atanet ya era viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Tenía como consejera a la granadina Rocío Díaz, que ha pasado a ser consejera del nuevo área de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.

Moreno ha entendido que Muñoz-Atanet lo ha hecho bien como viceconsejero y lo ha ascendido. No es de extrañar ya que el malagueño es un experto en la materia. De hecho, en 2019 fue nombrado director general de Movilidad de la Junta de Andalucía impulsando las ampliaciones de los metros de Sevilla, Granada o el tranvía de Jaén. Ahora será clave en las obras del Metro de Málaga.

Por otra parte, Carolina España y Rocío Blanco repiten en el gobierno de Juanma Moreno con las mismas ocupaciones. España será la vicepresidenta tercera, Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno.

Blanco, por su parte, seguirá al frente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Blanco entró en el gobierno andaluz en 2019 siendo parte de Ciudadanos y se ha ganado plenamente la confianza de Juanma Moreno hasta el punto que la mantuvo en el puesto en 2022, ya sin Ciudadanos y con la mayoría absoluta del PP, y sigue para los próximos cuatro años.

Estos son los perfiles de Juanma Moreno y los tres consejeros malagueños enviados a los medios de comunicación por la Junta de Andalucía:

JUANMA MORENO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Lucena (Córdoba). EE Europa Press

Juanma Moreno preside la Junta de Andalucía desde el 18 de enero de 2019, fecha en la que tomó posesión por primera vez. Tres años más tarde, en julio de 2022, volvió a ser elegido para el cargo, y cuatro años después, una vez completada su segunda legislatura, en julio de 2026, ha sido investido por el Parlamento de Andalucía por tercera vez con el apoyo de 68 de los 109 diputados, un respaldo nunca antes alcanzado en la Cámara por un presidente autonómico. Además, es presidente del Partido Popular de Andalucía desde el 2 de marzo de 2014.

Juanma Moreno nació en Barcelona el 1 de mayo de 1970, ciudad a la que sus padres tuvieron que emigrar en busca de oportunidades laborales. A los pocos meses de nacer, su familia regresó definitivamente a Málaga.

Es Graduado en Protocolo y Organización de Eventos y Máster Oficial en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos por la Universidad Camilo José Cela. Asimismo, cursó el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (IESE).

Sus inquietudes políticas le llevaron a militar en las Nuevas Generaciones del PP, siendo elegido en 1993 presidente de esta organización en Málaga. En 1995, ingresó en el Ayuntamiento de Málaga como concejal de Juventud y Deporte y de los distritos 9 y 10 de la ciudad, Puerto de la Torre y Campanillas, respectivamente.

Compaginó la política municipal con la regional durante la V Legislatura del Parlamento de Andalucía, donde fue secretario en la Comisión de Asuntos Sociales y portavoz de Juventud del Grupo Parlamentario Popular.

En 1995 fue elegido presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía, tras lo que fue nombrado presidente nacional de la organización juvenil del Partido Popular de 1997 a 2001.

También ha desempeñado cargos en el organigrama de la dirección nacional del PP, como secretario ejecutivo de Nuevas Tecnologías, secretario ejecutivo de Política Municipal, secretario de Política Local y coordinador de Política Autonómica y Local.

Fue diputado en el Congreso desde 2000 a 2011, año de su nombramiento como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, motivo por el que renunció a su acta parlamentaria pasando a formar parte del Gobierno. Desde la Secretaría de Estado impulsó importantes iniciativas para garantizar el Estado del Bienestar y avanzar hacia una sociedad de igualdad de oportunidades, como la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia o el Plan Nacional para la Inclusión Social.

De mayo de 2014 a septiembre de 2017 fue senador por designación de la Comunidad Autónoma de Andalucía y es diputado en el Parlamento de Andalucía desde marzo de 2015. Desde diciembre de 2021 es copresidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea.

En su trayectoria política ha recibido diversos reconocimientos y galardones por su labor, entre ellos la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica.

CAROLINA ESPAÑA

Carolina España posa para este diario junto al Centre Pompidou en Málaga. Carlos Díaz

Carolina España Reina (Málaga, 1969) es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. En la legislatura 2022-2026, desempeñó el cargo de consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos hasta diciembre de 2025 que asumió nuevas competencias y pasó a llamarse Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. Desde julio de 2024 también ocupó el cargo de portavoz del Ejecutivo autonómico.

Ha sido también presidenta de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y presidenta de Málaga TechPark-Parque Tecnológico de Andalucía.

Diputada nacional por la provincia de Málaga en el Congreso de los Diputados, tuvo, entre otras responsabilidades, la portavocía del Pacto de Toledo en las X y XI Legislaturas y la portavocía de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la XII Legislatura.

En su trayectoria como diputada nacional, Carolina España ha sido vocal de la Comisión de Presupuestos, portavoz de la Comisión de Hacienda y Función Pública y vocal suplente de la Diputación Permanente.

Carolina España ha ostentado también cargos en el ámbito municipal, donde ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga (Medio Ambiente), teniente de alcalde de Economía, Hacienda y Personal, portavoz y primera teniente de alcalde.

ROCÍO BLANCO

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante una rueda de prensa. María José López / Europa Press

Nacida en Córdoba en 1966, Rocío Blanco Eguren se incorporó al Gobierno andaluz en 2019 como consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y, desde 2022, ocupaba el cargo de consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Licenciada en Derecho por la Universidad de su ciudad natal, en 1993 entró en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo. En 1997 fue nombrada directora provincial del Instituto Social de la Marina en Málaga, cargo que ocupó durante quince años.

En 2012 asumió la dirección en la capital malagueña de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tres años más tarde se le entregó la Cruz al Mérito Policial por la labor realizada en la lucha contra el fraude.

MARIO MUÑOZ-ATANET

Mario Muñoz-Atanet. EE

Nacido en Málaga en 1974, ocupaba desde el 1 de diciembre de 2020 el puesto de viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Su trayectoria profesional comenzó como ingeniero en el sector de la construcción, desarrollando infraestructuras viarias, hidráulicas y de edificación en Málaga, Marbella y Sevilla.

También ha trabajado en la asesoría técnica del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, colaborando en el desarrollo de estudios de movilidad y transportes.

En 2002 fundó su propia consultora, con la que ha llevado a cabo proyectos y direcciones de obra de relevancia en el sector de la ingeniería, en el ámbito del planeamiento, urbanismo, carreteras, obras hidráulicas y movilidad, especializándose en el sector transporte y movilidad urbana.

En febrero de 2019 fue nombrado director general de Movilidad de la Junta de Andalucía, donde ha potenciado la apuesta por la innovación en la movilidad y el fomento del transporte público frente al vehículo privado, destacando el impulso a los Planes Metropolitanos, el Plan de Modernización del Transporte Público o la Estrategia de Movilidad y Transporte Sostenible.

También ha impulsado importantes proyectos como las ampliaciones de los metros de Sevilla y Granada o la puesta en marcha del tranvía de Jaén, además de gestionar el transporte público regular de viajeros por carretera durante la pandemia.