La Policía Local pone multas de 100 euros y exige a los dueños de las autocaravanas que se vayan de Sacaba para limpiar

Un vehículo de la Policía Local y varios dueños de autocaravanas en Sacaba este miércoles. Angel Recio

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga ha multado con 100 euros y ha exigido el desalojo de autocaravanas asentadas en Sacaba Beach para permitir labores de limpieza. El Ayuntamiento justifica la medida por quejas vecinales y problemas de salubridad debido a la permanencia de caravanas y tiendas de campaña en la zona. Los propietarios de las autocaravanas denuncian la falta de alternativas legales en Málaga y el temor a posibles sanciones más graves si no abandonan el lugar. La presencia de autocaravanas se ha desplazado a otras áreas cercanas como Parque Litoral tras la orden de desalojo en Sacaba Beach.

Multas de 100 euros por estar allí asentados y un acta de advertencias legales si no se van de Sacaba Beach. Es lo que agentes de la Policía Local de Málaga han dado este miércoles a los conductores de las autocaravanas que aún siguen instaladas en esta zona de la capital.

En esa acta, mostrada a EL ESPAÑOL de Málaga por los afectados, se señala que el Ayuntamiento de Málaga ha recibido muchas quejas de los vecinos "con motivo del estado de suciedad e insalubridad que presenta la explanada anexa a la zona residencial de Sacaba Beach motivado por la permanencia reiterada y estable de vehículos autocaravanas, caravanas y tiendas de campaña en un espacio que no reúne las condiciones ni los servicios más básicos".

En este sentido, indica que el Consistorio "ha decidido llevar a cabo un plan integral de limpieza y salubridad de la zona" y exige a los dueños de las caravanas que se vayan para poder hacerlo.

Una de las propietarias de una autocaravana a la sombra. Angel Recio

En caso de no marcharse, la Policía Local les advierte de que estarían ante un "delito de desobediencia grave" que podría acarrear denuncia en el Juzgado y pena de prisión de tres meses a un año, según el artículo 556.1 del Código Penal.

Ante esta situación, los dueños de unas 20 caravanas han decidido marcharse esta mañana para evitar males mayores.

Juan Francisco Rama, una de las personas instaladas allí y uno de los portavoces del colectivo, ha explicado que "este miércoles sobre las 8:30 vinieron cinco o seis vehículos de la Policía Local, el inspector jefe habló con nosotros teniendo un buen diálogo y nos dijo que se iba a poner en contacto con las autoridades para poder parar temporalmente el desalojo".

Este afectado indica que, sin embargo, "dos horas después han venido 30 policías tanto nacionales como locales y los antidisturbios que, aunque no han llegado a salir del autobús, estaban presionando a la gente entregando multas y actas de advertencia". "Ha sido un asedio", denuncia.

Rama afirma que los conductores de las autocaravanas están "muy asustados" y pide al Ayuntamiento una "mesa de diálogo" porque "no nos han ofrecido ninguna alternativa".

Varios propietarios de caravanas este miércoles en Sacaba Beach. Angel Recio

Este propietario de caravana asegura que "los que estamos vamos a resistir y mañana jueves probablemente venga otro asedio y se irán otros cuantos hasta que nos tengamos que ir todos".

El Ayuntamiento de Málaga asegura que la semana pasada había 138 caravanas y quedan 45.

Otros de los afectados critican no ya el hecho de tener que marcharse, que también, sino que Málaga no tenga un espacio legal acotado para caravanas como sí hay en otras ciudades tanto costeras como del interior.

Cabe precisar que en ese asentamiento de caravanas, que no tienen permiso legal para estar allí, hay de todo. Desde personas que llevan viviendo meses a turistas que llevaban apenas unos días porque es su forma de viajar.

En cualquier caso, el nerviosismo de muchos de los propietarios a mediodía era más que evidente. "¿Dónde vamos a ir, hace mucho calor. Nos van a matar de los nervios y de la ansiedad", comentaba María Isabel, una de las personas afectadas.

Varias autocaravanas aparcadas en calles de Parque Litoral. Angel Recio

Los que quedan asentados se están reuniendo para decidir qué hacer. Unos piensan en quedarse y aguantar, aún a riesgo de ser detenidos, y otros en irse.

Al margen de este asentamiento en Sacaba Beach, la presencia de autocaravanas es constante en toda la zona de Parque Litoral, especialmente en la explanada del Carrefour Los Patios.

Ante la orden de desalojo de Sacaba Beach, pueden verse autocaravanas aparcadas en un parking situado a escasos metros, en las calles de Parque Litoral o incluso en la explanada donde la Fundación Unicaja quiere hacer viviendas.

Respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Málaga precisa que "a petición de las asociaciones de vecinos de Sacaba y Parque Litoral, y en colaboración con la propiedad del suelo, se va a restringir el acceso rodado a esta parcela debido a los problemas de salubridad, gestión de residuos y de convivencia que afectan al entorno".

En este sentido, detalla que "la Policía Local ya informó la semana pasada a las personas instaladas en esta parcela privada de que por labores de limpieza y salubridad deberán retirar los vehículos antes del 7 de julio. El lunes, la Policía Local también instaló cartelas de reserva de espacio tanto en la explanada como en los accesos como paso previo a impedir el acceso rodado a la misma, al objeto de facilitar las labores de limpieza y salubridad".

El Consistorio subraya que "la Policía Local continuará entregando esta notificación al resto de conductores o titulares de los vehículos que quedan, contemplándose la opción de ser retirados por la grúa al depósito municipal en el supuesto de no ser atendida, al margen de la pertinente denuncia".