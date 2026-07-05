Málaga se convierte en el oasis de Andalucía en plena ola de calor: hasta 10 grados menos que en las zonas más castigadas

Un termómetro marca 44º en el conocido puente de 'El Cachorro', en Sevilla donde este domingo las temperaturas han superado los 40º. La segunda ola de calor de este verano ha comenzado este domingo a azotar a España con altas temperaturas en prácticamente todo el país, y se recrudecerá aún más a partir de mañana, día álgido del actual episodio meteorológico, con registros extremos que rondarán y superarán los 42 grados en muchos lugares. EFE/David Arjona

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga registra temperaturas hasta 10 grados inferiores a las de las zonas más calurosas de Andalucía durante la ola de calor. Mientras en el valle del Guadalquivir y otras áreas del interior andaluz se han superado los 42 grados, Málaga ha rondado los 34 grados. La Aemet mantiene avisos naranjas por calor en Córdoba, Sevilla, Jaén y Huelva, mientras que Málaga queda fuera de las alertas más severas. Se prevé aviso amarillo en Antequera para el miércoles, con temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados.

Mientras buena parte de Andalucía vive una nueva jornada de calor extremo, la provincia de Málaga se está convirtiendo en una excepción dentro del mapa meteorológico de la comunidad.

Aunque las altas temperaturas también se dejan sentir, los registros están muy lejos de los que se alcanzan en el valle del Guadalquivir y otras zonas del interior andaluz, donde los termómetros han vuelto a superar los 42 y hasta los 43 grados.

La tercera jornada de la segunda ola de calor del verano ha situado de nuevo a Andalucía como la comunidad con las temperaturas más elevadas de España.

El registro más alto se ha alcanzado en Fuentes de Andalucía (Sevilla), donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha medido 43,1 grados. Muy cerca se han quedado Andújar (Jaén), con 42,7 grados; el aeropuerto de Sevilla, con 42,6; y El Granado (Huelva), con 42,5 grados.

Frente a esas cifras, la provincia de Málaga presenta un escenario muy diferente. Los valores más elevados registrados durante la jornada se han movido en torno a los 34 grados. Ronda y Cortes de la Frontera alcanzaron los 34,4 grados, Fuente de Piedra llegó a 34,2, Coín registró 33,8, Álora 33,6 y Alpandeire 33,4 grados.

En la práctica, esto supone una diferencia de entre ocho y diez grados respecto a las zonas más castigadas por la ola de calor, una distancia térmica poco habitual dentro de una misma comunidad autónoma.

La Aemet mantiene para este lunes avisos naranjas por altas temperaturas en amplias zonas de Córdoba, Sevilla, Jaén y Huelva, donde se esperan máximas de entre 40 y 42 grados. También hay avisos amarillos en diferentes comarcas de Cádiz y Granada.

Málaga, sin embargo, queda al margen de las alertas más severas, consolidándose como uno de los territorios andaluces donde la ola de calor está teniendo un impacto más moderado. No obstante, para el miércoles se espera aviso amarillo en Antequera, con hasta 38 grados.