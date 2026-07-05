Leonardo Cervera: "La mitad de los EEUU era española y a los héroes que tuvimos allí como Gálvez hay que recordarles"

Leonardo Cervera posa en la sede de EL ESPAÑOL de Málaga con su nueva novela sobre Bernardo de Gálvez. Angel Recio

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Las claves Generado con IA Leonardo Cervera, experto en inteligencia artificial y protección de datos, también es autor de varios libros sobre historia, especialmente sobre Bernardo de Gálvez. Cervera destaca la importancia de la contribución española, especialmente de figuras malagueñas como Gálvez y Unzaga, en la independencia y formación de Estados Unidos. Su último libro, 'Bernardo de Gálvez. En el nombre de América', pone en valor las gestas militares de Gálvez y otros héroes españoles poco reconocidos. El autor lamenta que España no haya sido reconocida en los actos del 250 aniversario de la independencia de EE.UU., pese a su papel fundamental en la historia estadounidense.

El malagueño Leonardo Cervera es uno de los mayores expertos mundiales en inteligencia artificial y protección de datos. De hecho, lleva más de 25 años trabajando como funcionario de la Unión Europea en Bruselas, donde actualmente tiene el cargo de secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Eso ya le consume, lógicamente, mucho tiempo. Pero tiene otra gran pasión: la historia. Colabora activamente en el podcast Histocast y ha escrito varios libros. En concreto, dos sobre la Guerra Civil en Málaga y dos sobre la historia del insigne malagueño Bernardo de Gálvez.

En 2024 publicó Gálvez en la editorial Almuzara, en el que contaba los orígenes de esta familia y la formación del personaje. "Esa primera parte termina en 1779, cuando Gálvez sorprende al mundo con una campaña relámpago y conquista los puestos ingleses a la orilla del Missisippi", comenta a EL ESPAÑOL de Málaga.

Esa primera obra concluyó justo cuando se iba a dar la gran batalla. "Pensaba en un público más malagueño y si gustaba ya vería. La verdad es que el libro tuvo bastante éxito y todo el mundo me decía lo mismo: ¿Cómo lo has dejado ahí? Me animé y he escrito esta segunda parte, que habla de la leyenda de Bernardo de Gálvez y de sus gestas militares hasta llegar a Cuba", añade.

Y este segundo libro, publicado también en Almuzara y del que acaba de salir su primera edición, se llama Bernardo de Gálvez. En el nombre de América. Se lo ha dedicado, además, al Papa León XIV, "un hombre que me encanta porque ha escrito una encíclica sobre la inteligencia artificial que es buenísimo y porque sus antepasados son de la Luisiana española de la época de Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez".

Cervera destaca que escribir estos libros sobre Gálvez ha sido difícil porque supone "muchísimo trabajo de documentación". El gusanillo por esta historia no le entró, de hecho, por ser malagueño sino por una coincidencia laboral.

"La Comisión Europea me mandó un año a trabajar a la Universidad de Duke en Estados Unidos y un día leyendo noticias de Málaga vi un artículo que había publicado Manolo Olmedo sobre la ciudad de Nueva Iberia, que la había fundado Bernardo de Gálvez en Norteamérica con colonos malagueños, sobre todo de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande", recuerda.

"Era increíble. ¿Cómo era posible que gente de Alhaurín de la Torre estuviera en la Luisiana? Fui, visité aquello, empecé a conocer al personaje y vi que había materia para varias novelas porque este hombre tiene una talla grandísima", relata Cervera a este diario.

Leonardo Cervera posa para este diario junto al Mercado de Atarazanas. Angel Recio

Así empezó todo. Ahora que se cumple el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, este experto lamenta que no se haya puesto en valor lo que representó España en la creación del ahora país más poderoso del mundo.

Cervera tampoco entiende que en los fastos del aniversario a lo largo del año España no haya estado presente, como sí lo han hecho Inglaterra o Francia con sus máximos mandatarios.

"Son las cosas absurdas de la política y la ideología. Desde que Rodríguez Zapatero decidió no levantarse al paso de la bandera americana hay una especie de pique ideológico con los Estados Unidos que se sigue arrastrando hasta el día de hoy, sobre todo ahora con Trump. A lo que no nos dedicamos a la política nos parece una oportunidad perdida, es lamentable", critica.

Cervera recuerda que los españoles llegaron incluso hasta Alaska "en lo que yo llamo los Estados Unidos de España ya que la mitad de los Estados Unidos actuales fueron españoles".

"Ahí siguen estando las misiones, los fuertes, los caminos reales, las iglesias, los colegios, los hospitales, las universidades... Todo eso lo hicieron los españoles. Cuando se habla del nacimiento de esta gran nación habría que hablar también que se fundó gracias a españoles católicos que hablaban castellano", señala.

Cervera detalla que su nueva novela "no trata de dar un montón de datos al lector sobre la historia sino que te va contando cómo un general malagueño de Macharaviaya se las va apañando, siendo un echado para adelante, para ir ganando batallas a los ingleses y tiene un final feliz".

"Es una novela que se lee rápido y cualquiera en la playa tomándose una sangría se lo va a pasar bomba", bromea.

Este experto no solo quiere poner en valor a Bernardo de Gálvez sino también a otras personas que hicieron gestas en esa época y que son también completos desconocidos. Uno de ellos es Francisco Saavedra, "un sevillano que era la mano derecha de Gálvez y que fue fundamental en todo".

El otro es el ceutí Fernando de Leiva, "que se las apañó solo con apenas 30 hombres para defender San Luis, al norte de la Luisiana y lo que actualmente es Missouri, contra una horda de 1.000 indios aliados de los ingleses que les atacaron".

"La batalla de Pensacola de Gálvez es la mega batalla, pero la de San Luis de Fernando de Leiva es épica. De hecho, De Leiva murió pocos días después de lo enfermo que estaba con fiebres tropicales", indica.

"A este tipo de gente hay que recordarla. Tenemos la obligación moral de que se sepa", subraya.