Así acabó en Marbella All Boivin, el criminal más buscado de Canadá: declaró la guerra a los Hells Angels

La Policía Nacional lo localizó en Marbella, donde llevaba más de nueve meses oculto junto a su pareja, también fugitiva, residiendo en una vivienda de lujo.

Tras romper con los Hells Angels y negarse a pagarles parte de las ganancias, Boivin desató una guerra con secuestros, tiroteos y asesinatos selectivos.

Boivin, exmiembro de los Hells Angels y fundador de Blood Family Mafia y North Savage Gang, protagonizó una violenta lucha por el control del narcotráfico en Quebec.

All Boivin, uno de los criminales más buscados de Canadá, fue detenido en Marbella tras declarar la guerra a los Hells Angels.

Ya estamos en plena temporada alta en la Costa del Sol y, entre los cientos de miles de turistas que se reciben en estas semanas, siguen apareciendo de vez en cuando algún fugitivo que pretende pasar desapercibido.

El protagonista de esta semana ha sido el canadiense All Boivin, de 36 años y miembro de North Savage Gang y exBlood Family Mafia, dos organizaciones criminales de Quebec (Canadá) que rivalizan en su territorio con bandas moteras como Hells Angels.

El crimen organizado canadiense es bastante desconocido en Europa aunque allí operen grandes mafias internacionales, desde los cárteles mexicanos, a la Cosa Nostra norteamericana, la Ndrangheta o los propios Hells Angels.

Canadá tiene un mercado de drogas muy potente porque los clientes tienen un poder adquisitivo muy superior a la media mundial. Y con tanto dinero en juego se ejerce una violencia brutal.

Para entender qué hacía el principal fugitivo de Canadá en Marbella, hay que empezar explicando cuáles son los orígenes criminales de All Boivin. Un tipo que se forjó en Hells Angels, una organización criminal que controla gran parte del tráfico de drogas en Canadá en ciudades como Quebec.

Noticia con el detenido y su pareja en búsqueda en Canadá. EE

Después de pertenecer a Hells Angels, fue expulsado de allí y con otros exsocios que salieron rebotados comenzaron su andadura criminal por libre creando Blood Family Mafia. Un grupo escindido desde finales de 2021 liderado por Dave Turmel y All Boivin que intentó funcionar por libre de los Hell Angels ya que hasta esa fecha debían pagar un 10% de las ganancias de la droga a la banda motera.

Tras declararse en rebeldía Blood Family Mafia, Boivin consiguió obtener un cierto rédito en los puntos de venta de drogas más importantes de Quebec.

Y la negativa a pagar el diezmo a los Hell Angels cambió el ecosistema criminal de la ciudad. A una banda organizada como Hell Angels, que es una institución criminal en Canadá, no le sentó nada bien que exmiembros quisieran hacer su negocio por su cuenta. Tanto que comenzó una guerra con secuestros, tiroteos, amenazas, quema de vehículos, y asesinatos selectivos.

Vídeo de uno de los detenidos siendo acompañado por la Policía Nacional.

Un panorama que afectó a los capítulos de Hells Angels de Montreal y Trois-Rivières y que pidieron a sus homólogos de Quebec que comenzaran a solucionar por la vía rápida.

Cuando hay violencia los negocios de droga se resienten y mientras perdura muchos actores se ponen nerviosos. Cuando se inicia una guerra por el control del territorio de drogas se sabe cómo se empieza, pero no cómo termina.

Y ya suele ser habitual que los capos tomen distancia con el lugar que dirigen para no ser aniquilados. Eso hicieron los líderes del crimen organizado de Suecia y esto mismo realizaron en Quebec. Quienes lideraban la Blood Family Mafia, Dave Turmel y All Boivin, llegaron a Europa.

El primero fue detenido en Roma el año pasado cuando comenzaba a perder fuelle su liderazgo en la banda. Por contrapeso esto benefició a All Boivin y a su pareja Yaulise Lemieux-Bellavance (también en busca y captura) que formaron una nueva escisión: North Savage Gang.

Esa última organización criminal liderada de pleno por All Boivin le convirtió en la persona más buscada por las autoridades de su país. Se ofrecía como recompensa 100.000 euros por parte de una asociación canadiense que colabora con la policía para lograr detener a las personas más peligrosas de Canadá.

Cartel de búsqueda en Quebec de All Boivin. EE

La detención de Boivin en Marbella, donde residía de alquiler en una vivienda de lujo y donde salía muy poco a la calle, se realizó por la unidad de fugitivos de la Policía Nacional.

En Canadá sabían que Boivin llevaba más de 9 meses en Marbella por las redes sociales del entorno del narcotraficante. También sabían que su pareja Yaulise Lemieux-Bellavance estaba en Marbella con él, pero hasta el día de hoy ella no ha sido detenida. Se presupone que realizó otros movimientos porque su pareja fue localizado cuando intentaba desplazarse al centro comercial La Cañada en un vehículo privado.

Los movimientos en Marbella de Boivin fueron escasos debido al miedo y no estaba infundado. Era real, no tanto por ser detenido, sino por ser asesinado.

Yaulise Lemieux-Bellavance, pareja de All Boivin y fugitiva de la justicia canadiense. EE

No hay que olvidar que en la Costa del Sol hay capítulos de Hells Angels que tienen contactos con Canadá y la presencia de un tipo como All Boivin habría sido reconocida por algún enemigo fácilmente si hubiera hecho vida normal en Marbella.

Ahora queda por despejar la duda de qué trajo a la Costa del Sol al mayor fugitivo de Canadá si tampoco podía realizar movimientos. Quizás sea porque desde aquí había logrado iniciar contactos con mayores proveedores de drogas que le podían hacer posicionar como uno de los mayores traficantes de Canadá.