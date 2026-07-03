Muere una niña ahogada en una vivienda en Álora (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA Una niña falleció ahogada en una vivienda del municipio de Álora, en Málaga. El suceso tuvo lugar el pasado jueves y la menor fue atendida inicialmente en el centro de salud local. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital de Valle del Guadalhorce, donde intentaron reanimarla sin éxito. La Guardia Civil está investigando las circunstancias del suceso para esclarecer lo ocurrido.

Tragedia en Álora. Fallece una niña ahogada en una vivienda en este municipio malagueño ubicado en la comarca del Valle del Guadalhorce.

Los hechos ocurrieron este pasado jueves, según fuentes fuentes consultadas por este periódico.

La menor fue trasladada, en un primer momento, al centro de salud del municipio. Más tarde, la menor llegó a ser evacuada al Hospital de Valle del Guadalhorce de Cártama (Málaga), donde se le intentó reanimar, pero finalmente falleció.

La Guardia Civil está investigando los hechos para esclarecer lo ocurrido en este suceso. Por ahora no se conocen más datos.

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