Los tres muertos del accidente de Cerrado de Calderón eran jóvenes irlandeses y estaban de vacaciones en la Costa del Sol

Las claves

Las claves Generado con IA Tres jóvenes irlandeses, dos mujeres y un hombre de entre 24 y 32 años, fallecieron en un accidente de tráfico en la A-7 en Málaga. El accidente ocurrió en Cerrado de Calderón cuando el coche en el que viajaban cayó por un barranco tras chocar con otro vehículo. El conductor del coche, también irlandés y de 31 años, resultó gravemente herido y está hospitalizado. Las autoridades investigan las causas del accidente, incluyendo la velocidad de ambos coches, y la conductora del otro vehículo sobrevivió.

Este domingo, Málaga amanecía con la noticia de un trágico accidente de tráfico en la A-7, a su paso por Cerrado de Calderón, donde fallecieron tres personas y una cuarta fue trasladada al hospital.

En las primeras horas tras el suceso no había trascendido la identidad de los fallecidos, pero este lunes, la Guardia Civil ha confirmado que se trata de unos jóvenes irlandeses que, según los medios irlandeses, estaban de vacaciones en España.

Concretamente, procedían del condado de Westmeath, según publica el diario The Irish Times. Las dos mujeres y el varón fallecido eran muy jóvenes, tenían entre 24 y 32 años, según cuentan los diarios de su país y el herido, que al parecer conducía el coche, tiene 31 años y se encuentra hospitalizado en estado grave.

Hasta el momento, las causas del accidente siguen bajo investigación. El coche cayó por un barranco tras impactar con otro vehículo, cuya conductora, de 64 años, sobrevivió. Ahora se tiene que investigar a qué velocidad iban ambos vehículos y se le tomará declaración a esta conductora.

Aunque los medios irlandeses manejan la información de que el vehículo donde viajaban sus paisanos habría sido el que perdió el control. Era un Mercedes que habían alquilado para su viaje por la Costa del Sol que quedó totalmente destrozado.

Al parecer, el grupo salió de su país a finales de la pasada semana, según ha informado Robert Troy, representante de la circunscripción de Longford-Westmeath y ministro de Estado en el Departamento de Finanzas, al programa Morning Ireland de RTÉ. El ministro ha asegurado que las familias están en shock con la pérdida tras un suceso tan terrible.

Troy es de Ballynacargy, de donde es originaria una de las familias. "Conozco bastante bien a una de las familias. Hablé con ellos ayer y, como es lógico, están completamente destrozados. Es la peor llamada telefónica que se puede recibir", ha declarado.

Así, también ha confirmado que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irlanda y la Embajada irlandesa en España están prestando asistencia a las familias afectadas.