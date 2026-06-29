Bomberos de Málaga trabajan en Venezuela en labores de búsqueda y rescate: sacaron a un perro de los escombros

Las claves

Las claves Generado con IA Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga trabajan en labores de búsqueda y rescate en Caracas tras los recientes terremotos en Venezuela. Los efectivos utilizan tecnología avanzada como drones con cámara térmica y sensores de movimiento y ruido para localizar personas entre los escombros. Durante las labores de rescate, los bomberos lograron salvar a un perro que estaba atrapado entre los restos de un edificio colapsado.

Los bomberos del Consorcio Provincial (CPB) de la Diputación de Málaga que viajaron hace unos días a Venezuela, continúan trabajando en labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que sacudieron el país la semana pasada.

Entre los cascotes de los edificios derrumbados de Caracas, y con la ayuda de los equipos y sensores de ruido y movimiento, se afanan en localizar vidas humanas, según han explicado.

Así, en esa tarea, se producen hallazgos inesperados, como un perro atrapado entre los escombros de un edificio colapsado, al que han podido rescatar.

Cabe recordar que los efectivos malagueños están utilizando, entre otros medios materiales, un dron con cámara térmica para la supervisión de edificios y una cámara con equipos de sensores de movimiento y ruido para tratar de localizar a personas, además de una unidad canina.