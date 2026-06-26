Dos investigados por el incendio de mayo en Canillas de Aceituno que arrasó 85 hectáreas

Las claves

Las claves Generado con IA Dos personas están siendo investigadas por el incendio forestal declarado el 21 de mayo en Canillas de Aceituno, Málaga. El fuego arrasó 85 hectáreas de arbolado y matorral y obligó al desalojo de varias familias en tres viviendas. La investigación concluyó que el incendio fue causado por una negligencia grave en la quema de restos agrícolas en una finca privada. El dispositivo de extinción incluyó medios aéreos y terrestres y se vio dificultado por la orografía escarpada y la abundante vegetación.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía investiga a dos personas por el incendio forestal que el pasado 21 de mayo se declaró en el paraje de Portugalejo, en Canillas de Aceituno (Málaga), y que obligó al desalojo de varias familias en tres viviendas de la zona. El fuego arrasó 85 hectáreas de arbolado y matorral y quedó extinguido tras 24 horas, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

Las llamas se originaron hacia las 14.43 horas de aquel jueves en una zona de monte mediterráneo en las estribaciones de Sierra Tejeda, a las puertas del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. El Plan INFOCA movilizó de inmediato medios aéreos y terrestres, con dos helicópteros, dos grupos BRICA y un técnico de operaciones al frente del dispositivo, en un terreno de orografía escarpada y abundante vegetación que dificultaba las labores de extinción.

La actuación que ahora se ha dado a conocer la han desarrollado de forma conjunta el Área de Medio Ambiente de la unidad y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales. Los agentes determinaron el origen del fuego y su punto de inicio, lo que dio paso a una investigación que concluyó con la identificación de los dos investigados.

A los autores se les atribuye una negligencia grave en la quema de restos agrícolas en una finca privada, según el comunicado. Una vez instruido el correspondiente atestado, los agentes lo remitieron a la autoridad judicial competente.

La unidad ha aprovechado la actuación para hacer un llamamiento a la precaución y a la responsabilidad ciudadana en materia de incendios ante el aumento generalizado de las temperaturas en Andalucía.