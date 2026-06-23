¿Un WhatsApp de trabajo a las 9 de la noche? La multa a la que se expone tu empresa

Las claves

Las claves Generado con IA La ley en España reconoce el derecho de los empleados a no responder mensajes o correos laborales fuera del horario de trabajo. Empresas que incumplen este derecho se exponen a sanciones según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La normativa exige políticas internas que protejan el descanso de los trabajadores y eviten el contacto fuera de hora. El objetivo es salvaguardar el tiempo personal y prevenir problemas de salud mental derivados de la hiperconectividad laboral.

Estás cenando, disfrutando de una serie o a punto de irte a dormir cuando, de repente, la pantalla de tu móvil se ilumina con un sonido familiar: es un WhatsApp de tu jefe o un correo urgente de la oficina.

Una escena completamente cotidiana que miles de trabajadores en España sufren a diario bajo la creencia de que "no cuesta nada responder".

Sin embargo, lo que empezó como un simple gesto de cortesía laboral se ha convertido en una línea roja que la ley prohíbe cruzar.

Los incumplimientos pueden derivar en sanciones relevantes cuando estén vinculados a excesos de jornada, riesgos psicosociales o vulneraciones de derechos laborales, de acuerdo con la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Antes de volver a desbloquear el teléfono por pura inercia, esto es lo que debes saber sobre el blindaje legal que te permite ignorar a tu empresa y el alto precio que pagan los negocios que no lo respetan.

El derecho a la desconexión digital nació en España de la mano del artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales (LOPDGDD). Sin embargo, su peso real en el día a día viene respaldado por el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 18 de la Ley del Teletrabajo.

Este marco legal reconoce de forma tajante que los empleados no tienen ninguna obligación de responder emails, llamadas o WhatsApps laborales fuera de su horario de trabajo.

El objetivo fundamental de la norma es blindar el tiempo de descanso, los permisos y las vacaciones, evitando que la hiperconectividad diluya la frontera entre la vida laboral y la personal, provocando problemas de salud mental como el estrés o el burnout.

Para garantizarlo, la ley establece la necesidad de que las empresas cuenten con una política interna para proteger el descanso de sus trabajadores. Y ello con el objetivo de evitar el contacto fuera de hora y detallar acciones formativas para concienciar a la plantilla.

El gran mito que rodea a esta ley es que "saltársela sale gratis" porque no existe una multa específica para quien mande un correo de noche. La realidad es más severa, ya que la Inspección de Trabajo utiliza la Ley de Infracciones y Sanciones (LISOS) para castigar los incumplimientos.