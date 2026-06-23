El nuevo museo virtual de Fundación Unicaja: 14 salas con más de 200 obras de su Colección de Arte

Las claves

Las claves Generado con IA Fundación Unicaja ha lanzado un museo virtual con más de 200 obras de su Colección de Arte, accesible en museo.fundacionunicaja.com. El recorrido digital abarca 14 salas que muestran piezas clave del arte andaluz desde el siglo XVI al XXI, con especial atención al siglo XIX y principios del XX. El museo ofrece obras de artistas destacados como José Denis Belgrano, Antonio Muñoz Degrain, Ricardo Verdugo Landi y Salvador Gutiérrez de León, entre otros. La plataforma permite explorar géneros como paisajes, bodegones, marinas y retratos, reflejando la diversidad temática y técnica de la colección.

Visitar un museo de forma virtual. Esta es la nueva apuesta cultural de Fundación Unicaja que ha puesto a disposición del público más de 200 obras de su Colección de Arte.

La plataforma, disponible en la web museo.fundacionunicaja.com, permite disfrutar de un recorrido por catorce salas con las principales piezas que conforman una de las colecciones artísticas privadas más importantes de Andalucía.

La iniciativa, que se enmarca en la apuesta de la institución por la digitalización y la innovación cultural, ha sido presentada este martes en el marco de CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, por la responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido.

La plataforma, que ha sido desarrollada por Vodafone, permite a los visitantes descubrir cómo evolucionaron las artes plásticas a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, según han informado en un comunicado.

También podrán adentrarse en los diferentes géneros, temáticas y técnicas que configuran la colección artística, mostrando, a su vez, a sus principales autores.

Los artistas que se encuentran dentro de este museo virtual son los pintores José Denis Belgrano, Antonio Muñoz Degrain, Ricardo Verdugo Landi, Simonet Lombardo, Mariano Benlliure, Joaquín Martínez de la Vega, o el escultor Salvador Gutiérrez de León, entre otros.

El Museo Virtual de la Colección de Arte Fundación Unicaja es un espacio artístico y cultural abierto a todos los públicos, ideado para disfrutar, aprender y deleitarse con las principales obras y autores que configuran esta valiosa colección, compuesta por más de 17.000 piezas que abarcan desde el siglo XVI al XXI.

Un paseo virtual por el arte del siglo XIX y principios del XX

El recorrido del Museo Virtual se inicia en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio musical y arquitectónico de Andalucía, que alberga un valioso conjunto artístico.

Cobra especial protagonismo la sala dedicada al pintor José Denis Belgrano, uno de los principales autores del siglo XIX malagueño, que se prodigó en obras de temas costumbristas, mitológicos y orientalistas, entre las que destacan Alegoría de la música o Alegoría del Champagne.

El recorrido también permite profundizar en los grandes maestros del siglo XIX, entre los que se encuentran Antonio Muñoz Degrain con la obra Canal de Venecia o Fernando Labrada con Retrato de Mujer.

El museo virtual cuenta con una sala dedicada al paisaje y naturaleza con una selección de piezas, bodegones, naturalezas muertas, floreros antes paisajes cargados de esencias románticas de manos de maestros como Capulino Jáuregui o Blanco Merino.

También hay cabida para los personajes populares, con retratos de cenacheros, buhoneros o la figura del marengo del conocido artista Guillermo Gómez Gil, que comparten espacio con el retrato de perfil de una joven andaluza de Santiago Casilari Roldán.

El mar fue uno de los géneros pictóricos de mayor resonancia en el siglo XIX. En la sala de puertos y marinas se pueden disfrutar de vistas de puertos, playas, veleros, que fueron objeto de estudio de los grandes maestros del siglo XIX malagueño, entre ellos, Ricardo Verdugo Landi o Enrique Florido Bernils.

Una de las salas está dedicada a los barros malagueños con presencia de nombres como Salvador Gutiérrez de León o José Cubero, autores de los afamados barros decimonónicos malagueños.