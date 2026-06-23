Convierten el asesinato de Victoria Hart en un proyecto contra la violencia de género: "El silencio protege el maltrato"

Una imagen de Victoria y del cartel de la asociación que ha hecho un proyecto en su nombre.

Las claves

Las claves Generado con IA La Asociación Hadas Caradas lanza The Hart Project en memoria de Victoria Hart, asesinada presuntamente por su expareja en Alhaurín el Grande. El proyecto busca sensibilizar, apoyar a víctimas y supervivientes de violencia de género y fomentar el diálogo abierto en la comunidad. Las actividades incluyen campañas educativas, presentaciones en colegios, acompañamiento a víctimas y colaboración con otras entidades para prevenir la violencia machista. Victoria Hart, madre de tres hijos, había denunciado a su expareja antes de su asesinato, lo que subraya la necesidad de reforzar la protección y apoyo a las víctimas.

Una iniciativa nacida en la Costa del Sol quiere transformar el dolor por el asesinato de la joven Victoria Hart en una herramienta contra la violencia machista.

La Asociación Hadas Caradas, con sede en Nueva Andalucía (Marbella), acaba de presentar The Hart Project, un proyecto de sensibilización y apoyo a víctimas y supervivientes que lleva el apellido de la mujer de 33 años asesinada presuntamente por su expareja el pasado 24 de enero en su vivienda de Alhaurín el Grande.

La organización, dedicada hasta ahora a la acción social y conocida también como The Food Fairies, sostiene que el proyecto busca sacar a la luz una realidad que demasiadas veces "permanece oculta tras puertas cerradas".

A través de la educación, la implicación comunitaria, el acompañamiento a supervivientes y las campañas de concienciación, la entidad aspira a fomentar el diálogo abierto, reducir el estigma y conectar a las personas afectadas con recursos y redes de apoyo.

"El silencio protege el maltrato. La concienciación genera cambio", traslada un portavoz de la asociación en la presentación del proyecto. La entidad defiende que The Hart Project nace para amplificar la voz de las supervivientes, despertar la compasión en las comunidades e impulsar la acción hacia la prevención, la protección y la recuperación.

El plan de actividades contempla campañas de concienciación y divulgación educativa, con presentaciones en colegios y otros espacios, apoyo y orientación a las víctimas, iniciativas de acompañamiento a supervivientes, alianzas y eventos comunitarios, recursos centrados en la prevención y la seguridad, y la colaboración con organizaciones y activistas que trabajan para erradicar la violencia de género.

La asociación ha habilitado además un teléfono de atención personalizada, el 623 630 373, para quienes sufren maltrato o conocen a alguien que lo padece.

El recuerdo de Victoria

The Hart Project mantiene vivo el nombre de una vecina querida en Alhaurín el Grande. Victoria Hart tenía 33 años y tres hijos, unas mellizas de siete años y un niño de once, cuando fue asesinada el pasado 24 de enero.

Nacida en Solihull, en la región británica de West Midlands, se había trasladado a España con ocho años y trabajaba como peluquera en el municipio, donde era conocida por su trato cercano.

La violencia que acabó con su vida no fue un episodio aislado. Hart había denunciado a su expareja en marzo de 2024 por un delito leve de amenazas, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y volvió a denunciarlo en octubre de 2025.

El hombre fue condenado el pasado 3 de diciembre por quebrantar la orden de alejamiento, con una pena de cuatro meses de cárcel que quedó suspendida durante dos años.

La asociación hace ahora un llamamiento a personas, instituciones y líderes comunitarios para construir entornos más seguros en los que las víctimas sean creídas, apoyadas y protegidas. Una forma de convertir la memoria de Victoria Hart en compromiso y, según defienden sus impulsores, de avanzar hacia un futuro libre de violencia.