Málaga tendrá 250.000 habitantes más en 15 años y superará a Sevilla en población

Vista de la costa de Málaga desde el pueblo de Mijas.

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga sumará 250.000 habitantes en 15 años, alcanzando 2,06 millones en 2041. Superará a Sevilla y se convertirá en la provincia más poblada de Andalucía, según proyecciones del INE. El crecimiento se atribuye al auge empresarial, la inmigración y el aumento de la esperanza de vida. España crecerá un 8,5% en población para 2041, pero Málaga superará ampliamente esa media con un 14%.

El progreso llama al progreso y la gente a la gente. La provincia de Málaga está en plena fase de crecimiento empresarial y eso se traduce en un incremento de la población.

De hecho, Málaga va a ser una de las provincias españolas que más aumentará su volumen de habitantes censados en los próximos 15 años, según la proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadística y publicada este miércoles.

En estos momentos, a 1 de enero de 2026, Málaga suma 1,81 millones de habitantes. Para el 1 de enero de 2041, el INE estima que la población ascenderá a 2,06 millones de habitantes, un 14% más.

Eso implica, por un lado, rebasar la barrera de los dos millones de habitantes y, por otro, pasar a ser la provincia más poblada de Andalucía, superando a Sevilla.

La diferencia de ritmo es palpable. Mientras que Málaga está en ese listado de las provincias más dinámicas de España en cuanto a previsión de crecimiento de población, Sevilla está prácticamente en punto muerto.

Málaga prevé incrementar sus habitantes (siempre residentes, porque hay muchísimos extranjeros más no censados) un 14% en 15 años mientras que Sevilla lo hará, según esta estimación del INE, solo un 0,9%, pasando de 1,99 millones actuales a los 2,01 millones en 2041.

Crecimiento nacional

La natalidad está por los suelos, pero hay una mayor esperanza de vida y más inmigrantes, por lo que el número total de habitantes en España seguirá creciendo.

El país pasará, según el INE, de los 49,5 millones de personas actuales a los 53,8 millones en 2041, un 8,5% más.

Hay provincias que sobrepasarán ampliamente esa media, como es el caso de Málaga, y otras que tienen previsión negativa, es decir, que tendrán menos población dentro de 15 años que ahora.

Se dan circunstancias curiosas. La provincia que más elevará su población en los próximos 15 años será Guadalajara con un 18,8%. Seguirá siendo una provincia pequeña con apenas 346.000 habitantes, pero su cercanía con Madrid y el continuo aumento del precio de la vivienda son un buen reclamo. En Toledo, también relativamente cerca de Madrid, se prevé un crecimiento poblacional del 14,5%.

Una de las mayores subidas se dará en Alicante, con un 18,1%, pasando de los 2 a los 2,45 millones de habitantes. En Madrid se prevé un incremento del 14,4% hasta alcanzar los 8,2 millones de habitantes.

En líneas generales, las provincias costeras tienen perspectivas de mayor crecimiento así como las islas. Los mayores descensos de población, todos inferiores al 10%, se esperan en Zamora, Jaén, Badajoz, Cáceres, León, Palencia o Salamanca.