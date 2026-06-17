Alhaurín de la Torre transforma sus infraestructuras tras la dana de 2024 con fondos estatales: casi 12 millones de euros

Zulima Pérez junto al alcalde de Alhaurín de la Torre, entre otros.

Las claves

Las claves Generado con IA Alhaurín de la Torre ha recibido más de 1,7 millones de euros del Estado para reparar infraestructuras dañadas por la dana de 2024, incluyendo viales, plazas y caminos rurales. Se han renovado el Pabellón Polideportivo Blas Infante y la red de pluviales de la calle Juan Carlos I, mejorando la resistencia ante futuras lluvias intensas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha invertido 1,44 millones en la localidad, finalizando la reforma eléctrica en pozos de agua potable y licitando mejoras en los sistemas de saneamiento. Una subvención de 118.804 euros ha permitido crear una Agenda de la Reconstrucción, que evalúa el impacto de las inundaciones y agiliza la planificación urbanística local.

La comisionada gubernamental para la Reconstrucción Zulima Pérez ha evaluado este miércoles en Alhaurín de la Torre las obras financiadas por el Estado en este municipio tras la dana de 2024.

Pérez ha destacado que el Ministerio de Política Territorial ha otorgado algo más de 1,7 millones de euros al municipio. Esta cuantía ha sufragado el arreglo de múltiples viales públicos, plazas y caminos rurales que colapsaron debido a las graves inundaciones de aquel otoño.

Entre las intervenciones concluidas destaca el Pabellón Polideportivo Blas Infante, con tarima y cubierta renovadas. Asimismo, la calle Juan Carlos I dispone ya de una red de pluviales optimizada mediante la sustitución de rejillones dañados por las riadas.

La administración local tramita la mejora climática del CSI-IDEA, la Escuela de Música y el inmueble de Promoción. Estas tareas se encuentran en periodo de licitación o ejecución, sumando además cuatro millones recibidos por los temporales de 2026.

“La recuperación de los municipios afectados por la DANA continúa avanzando gracias al esfuerzo conjunto de todas las administraciones. El objetivo del Gobierno de España es que las infraestructuras y servicios públicos recuperen cuanto antes la normalidad y, al mismo tiempo, sean más resilientes frente a futuros episodios meteorológicos extremos”, ha indicado Pérez.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica destina 1,44 millones de euros a la localidad. Ya culminó la reforma eléctrica en pozos de agua potable, mientras se licita la reparación de los sistemas de saneamiento.

Una subvención de 118.804 euros del Ministerio de Vivienda facilitó el diseño de una Agenda de la Reconstrucción. Dicho informe evalúa el impacto meteorológico y agiliza la redacción del Avance del Plan General urbanístico local.

“La reconstrucción no consiste únicamente en reparar los daños ocasionados por una catástrofe, sino también en preparar nuestros municipios para afrontar con mayores garantías los retos derivados del cambio climático. La planificación urbana y la prevención son herramientas fundamentales para proteger a la ciudadanía y a las infraestructuras públicas”, ha añadido Pérez.