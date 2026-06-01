Málaga, tercera provincia andaluza con más ahogados en 2025: 18 personas perdieron la vida en espacios acuáticos

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga fue la tercera provincia andaluza con más muertes por ahogamiento en 2025, con 18 fallecidos, solo por detrás de Almería y Cádiz. La Junta de Andalucía ha lanzado la campaña 'Pensar antes de saltar', centrada en la prevención de accidentes acuáticos entre adolescentes y jóvenes. El lema de la campaña anima a reflexionar antes de lanzarse al agua y alerta sobre el riesgo de lesiones graves y ahogamientos por zambullidas imprudentes. La iniciativa incluye charlas, material visual y actividades en playas, piscinas y ríos, y contará con testimonios de personas afectadas por accidentes acuáticos.

Dieciocho personas perdieron la vida ahogadas en la provincia de Málaga el año pasado. La cifra coloca al territorio malagueño como el tercero de Andalucía con más fallecimientos por esta causa, solo por detrás de Almería, con 34 casos, y de Cádiz, con 26. Con ese telón de fondo, la Junta de Andalucía afronta el verano con una nueva campaña de sensibilización dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentó este lunes en la sede del 112 Andalucía, en Sevilla, la campaña 'Pensar antes de saltar', una iniciativa pensada para fomentar conductas seguras en playas, piscinas y ríos y prevenir lesiones graves derivadas de zambullidas imprudentes. La estrategia recorrerá toda la comunidad durante el verano, también la provincia de Málaga, uno de los puntos donde la prevención cobra especial sentido tras las cifras del último año.

El lema 'Pensar antes de saltar' articula toda la campaña, que lanza mensajes directos como "Una zambullida puede marcar tu verano… o tu vida", "Disfruta sin arriesgar" o "No te la juegues por likes". El mensaje central anima a mirar, pensar y saltar solo si es seguro.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, defendió durante la presentación que "muchas lesiones graves pueden evitarse si somos capaces de generar conciencia, información y cultura de prevención, especialmente entre nuestros jóvenes". Sanz remarcó que "prevenir no es limitar la diversión; prevenir es proteger la vida y actuar antes de que ocurra lo irreversible".

El consejero advirtió del impacto sanitario y social de este tipo de accidentes y recordó que las zambullidas en zonas poco profundas o desconocidas pueden provocar lesiones medulares, traumatismos graves, fracturas o ahogamientos por pérdida de consciencia. "Detrás de cada dato hay personas jóvenes, familias y futuros truncados que podrían haberse evitado con algo tan sencillo como detenerse unos segundos a pensar antes de saltar", señaló.

Las cifras que maneja la Junta dibujan la dimensión del problema. El año pasado fallecieron 107 personas ahogadas en Andalucía. Almería encabezó la lista con 34 casos, seguida de Cádiz, con 26, y de Málaga, con 18. Por detrás se situaron Granada (11), Sevilla (7), Córdoba (5), Jaén (4) y Huelva (2). Murieron más hombres, 92, que mujeres, 15, y las piscinas concentraron los fallecimientos entre los menores de 15 años.

La presentación contó con el testimonio de Marina Conde, lesionada medular, gestora del servicio 112 Andalucía y vocal andaluza de ASPAYM, que imparte charlas para concienciar sobre los peligros de las conductas de riesgo en el medio acuático.

La difusión se prolongará durante cuatro meses y apuesta por una identidad visual inspirada en el lenguaje del cómic, con cartelería digital, banners institucionales y vídeos cortos ambientados en situaciones reales de playas, piscinas y ríos. La iniciativa, impulsada a través de la Dirección General de Salud Pública y del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad en Andalucía, cuenta con la colaboración de Iavante de la Fundación Progreso y Salud.

Sanz adelantó que en las próximas semanas la Junta pondrá en marcha una nueva campaña general de prevención de ahogamientos bajo el lema 'No esperes a verlo en las noticias'. El consejero anunció además que el Gobierno andaluz tiene "prácticamente finalizado" un nuevo decreto de autoprotección dedicado a las actividades que pueden dar origen a situaciones de emergencia, así como la integración de todos los municipios andaluces en EMA 112 a través de una aplicación para el móvil o la tableta.

La campaña 'Pensar antes de saltar' recorrerá Andalucía durante todo el verano con la intención de convertir la prevención en una reflexión automática antes de lanzarse al agua.