Detenido por robar en viviendas y fincas de Alhaurín el Grande (Málaga)

Un vídeo de los ladrones 'cazados' con las manos en la masa.

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Alhaurín el Grande (Málaga) acusado de varios robos y hurtos en viviendas y fincas. El detenido accedía a las propiedades saltando cerramientos y robaba principalmente herramientas, objetos de fontanería y enseres personales. Algunos de los robos se cometieron mientras los propietarios estaban dentro de los inmuebles. Se le atribuyen siete delitos contra el patrimonio y el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande (Málaga), en el marco de la operación 'Azahán', han detenido a una persona por su presunta implicación en una serie de robos y hurtos en el término municipal de Alhaurín el Grande.

La investigación ha determinado que el detenido accedía a las fincas y parcelas saltando los cerramientos o aprovechando puntos vulnerables en las estructuras. Una vez dentro, se centraba principalmente en la sustracción de objetos de fácil transporte, tales como herramientas de jardinería, fontanería y obra, además de efectos personales de uso cotidiano.

Los delitos se registraron de forma persistente en distintos diseminados de la localidad, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado. En algunas ocasiones, los robos se cometieron mientras los moradores se encontraban en el interior de los inmuebles.

Tras las gestiones practicadas por los agentes, se logró identificar y localizar al presunto autor de los hechos, al que se le atribuye la participación directa en siete delitos contra el patrimonio.

Durante la intervención, la Guardia Civil recuperó diversas herramientas y enseres personales, que ya han sido restituidos a sus legítimos propietarios.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza. Se le investiga como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas mediante escalo y un delito continuado de hurto.