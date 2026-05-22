Presenta una gala empresarial en Málaga con su bebé encima para defender la conciliación de los autónomos

Las claves

Las claves Generado con IA Princesa Sánchez, gerente de AJE Málaga, presentó la gala de los Premios AJE Málaga con su bebé en brazos, recibiendo aplausos. La periodista defendió la conciliación laboral y la igualdad de derechos para autónomos y empresarios que son padres o madres. Se han registrado seis medidas en el Parlamento de Andalucía para equiparar los derechos de los autónomos con los de los asalariados progenitores. Trece empresas compiten en los Premios AJE Málaga por los galardones a Mejor Iniciativa Emprendedora y Mejor Trayectoria Empresarial.

La gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, Princesa Sánchez, ha presentado este viernes la trigésima edición de los Premios AJE Málaga con su bebé encima ante el fuerte aplauso de los presentes.

La también periodista y articulista de EL ESPAÑOL de Málaga ha asegurado que "es la fiesta de la fertilidad y de la conciliación".

En este sentido, ha señalado que han registrado seis medidas en el Parlamento de Andalucía "para que autónomos y empresarios, padres y madres, tengan equiparación en derechos con empresarios y empresarias progenitores que son asalariados, lo que hasta ahora no ocurre".

Trece empresas optan a los premios provinciales que otorga esta asociación como Mejor Iniciativa Emprendedora y como Mejor Trayectoria Empresarial de la provincia que se están entregando en estos momentos.

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